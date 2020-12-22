myQuiz интегрирован в Microsoft Teams

Microsoft сообщила о том, что myQuiz интегрирован в Microsoft Teams. Платформа myQuiz широко используется по всему миру в бизнесе, event- и диджитал маркетинге, в сфере образования и внутрикорпоративного PR. Проведение онлайн-викторин делает коммуникацию интерактивной, это позитивно сказывается на уровне информированности и вовлеченности аудитории.

Microsoft Teams – пространство для совместной работы, где легко найти все необходимые команде ресурсы для коллективного ведения проектов, организации онлайн-конференций и групповых звонков, с возможностью пользоваться привычными программами и наличием инструментов для разработки собственных приложений с минимальным использованием кода.

«Сейчас, когда перспективы физического общения сильно ограничены из-за пандемии коронавируса, эффективная организация удаленной работы и учебы с возможностью получать от аудитории обратную связь в режиме реального времени особенно важны. myQuiz является прекрасным примером приложения, с помощью которого любая организация может дополнить возможности платформы Microsoft Teams», – комментирует глава направления продвижения решений для бизнес-продуктивности Microsoft Россия Мария Шорина.

myQuiz можно запустить прямо в окне «команды» (рабочего чата), а найти – по названию через поиск, а также в двух категориях приложений: «Образование» и «Общение и развлечения». При этом квизы с успехом используют и для решения множества рабочих задач, в том числе в рамках клиентских и партнерских мероприятий или для проведения HR-опросов. Для быстрого доступа можно добавить myQuiz в «Личные приложения». Пользование приложением для тех, у кого есть аккаунт Teams, бесплатно.

Создать викторину очень просто. Нужно войти в приложение и ввести текстовые, графические или видеовопросы с вариантами ответов. После этого будут сгенерированы ссылки для участия как в браузере, так и внутри пространства Teams. Перейдя по такой ссылке, участник автоматически попадет в игру и сможет отвечать прямо в чате команды. Время на ответы устанавливает организатор. Также можно воспользоваться готовыми тематическими квизами из маркетплейса myQuiz.

«В России Microsoft Teams очень популярен не только в бизнесе, но и в сфере образования. В этом пространстве с успехом работают многие преподаватели вузов и школьные учителя, они и подали нам идею о необходимости интеграции myQuiz. Проведение онлайн-викторин становится все более привычным интерактивным элементом урока, который позволяет быстро проверить знания по теме, привлечь к участию всех, а не только самых активных учеников, привнести соревновательный момент. Поэтому возможность проводить квизы, не переключаясь на другую платформу, и запускать их в окне команды класса и группы – огромная помощь преподавателям. Особенно сейчас, когда размах онлайн-обучения в связи с текущей ситуацией достиг беспрецедентных объемов», – комментирует Илья Фейгин, основатель myQuiz.