«Вейваксесс» присоединилась к экосистеме разработчиков на ОС «Аврора»

Компания «Вейваксесс», разработчик ПО любой сложности на заказ, объявила о заключении соглашения с компанией «Открытая мобильная платформа». По его условиям, «Вейваксесс» стала партнером по разработке мобильных приложений на базе доверенной операционной системы Аврора для корпоративного рынка. Об этом CNews сообщили представители «Вейваксесс».

Цель сотрудничества — создание, продвижение и развитие надежных отечественных решений для построения доверенной безопасной мобильной инфраструктуры в крупных коммерческих и государственных компаниях.

Команда «Вейваксесс» предлагает свой многолетний опыт создания ИТ-решений для государственного сектора и интеграции с госсервисами. В числе услуг компании — разработка приложений с использованием фреймворка Qt на C++ для ОС «Аврора» с использованием современных подходов в проектировании и реализации клиентских приложений. Также «Вейваксесс» осуществляет перенос существующих мобильных приложений на «Аврору» и создает информационные системы.

«Наша команда мобильной разработки имеет многолетнюю практику создания нативных и кросс-платформенных приложений, гарантируя продуманную архитектуру, современный дизайн интерфейса, стабильную работу и быстродействие решений. Наличие лицензий ФСБ России и ФСТЭК России подтверждает наши компетенции в области информационной безопасности и доверие со стороны государственных органов. Мы рады присоединиться к партнерской программе “Открытой мобильной платформы” и обеспечить нашим клиентам возможность создать независимую информационную экосистему, гарантирующую безопасность данных», — отметил Александр Азаров, генеральный директор «Вейваксесс».

«Переход на российские сертифицированные решения позволяет избегать рисков, связанных с остановкой техподдержки и функционирования иностранных сервисов, а также обеспечить безопасность корпоративных и личных данных. Теперь “Вейваксесс” сможет вносить свой вклад в формирование надежной корпоративной мобильной инфраструктуры для российских компаний на базе платформы "Аврора"», — сказал Максим Пискарев, директор по продуктам экосистемы «Аврора».

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ОС «Аврора» — это первая российская мобильная операционная система для смартфонов и планшетов. Она сертифицирована ФСТЭК России и ФСБ России и включена в Реестр российского ПО. Среди возможностей платформы: поддержка централизованного управления парком корпоративных устройств, защита данных с использованием отечественной криптографии, набор ПО для решения корпоративных задач. Также «Аврора» предоставляет возможности и необходимые средства API для создания решений под различные проектные требования.

«Вейваксесс» – ИТ-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, кастомизированного под специфические бизнес-процессы и задачи клиентов, и создает решения любой сложности. Компания предоставляет более 50 сервисов в области веб- и мобильной разработки, Data&AI, Microsoft Dynamics 365, оптимизации и DevOps, ИТ-консалтинга и аутсорсинга, восстановления проектов, дизайна и прототипирования. За свою многолетнюю практику «Вейваксесс» реализовала более 500 проектов для компаний из 16 отраслей, включая государственный сектор, здравоохранение, ритейл и e-commerce, промышленность, финансы и страхование. Накопленная экспертиза также трансформируется в разработку собственных ИТ-продуктов, среди которых ValueAI, myQuiz и SyncIT.

Штаб-квартира «Вейваксесс» в России базируется в Санкт-Петербурге. Штат сотрудников насчитывает более 850 специалистов.

Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы «Аврора» и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду.