Разделы

ПО Софт Бизнес Техника
|

Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket

Waveaccess вошла в число аккредитованных партнеров Smartmarket, став одним из девяти разработчиков, доказавших высокий уровень профессионализма в создании смартапов — умных приложений для Smartmarket.

Smartmarket — это единая точка доступа ко всем технологиям «Сбера», а также сообщество разработчиков, в которое на сегодняшний день входит больше тысячи независимых профессионалов. Здесь доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы Sbercloud, технологии Sberdevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собрана документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса.

В конце 2020 г. Waveaccess представила смартап на основе myQuiz, интерактивного сервиса для проведения онлайн- и офлайн-викторин. myQuiz доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox и ТВ-медиацентра с умной камерой Sberbox Top, представленным в линейке умных устройств Sber. Cервис предоставляет пользователям возможность проверять свои знания, отвечая на вопросы интеллектуальных квизов. Технология распознавания речи обеспечивает голосовой запуск приложения и конкретных викторин из каталога (команды для запуска приложения: «запусти викторину», «запусти myQuiz»; пример команд для открытия викторины: «покажи викторины про мультфильмы», «открой любую»), а также пользователь может отвечать на вопросы викторины голосом.

«Мы полностью перебрали UX/UI веб-версии myQuiz, фактически пересобрали приложение «с нуля» и одни из самых первых появились в каталоге Smartmarket. Кроме того, мы первыми среди смартапов, созданных сторонними разработчиками, подключили монетизацию. Юридическая сторона вопроса оказалась очень простой: нужно было только подписать договор, и у тебя уже были чеки, онлайн-касса и все другие необходимые инструменты и механики. Это гораздо удобнее, чем искать свой собственный платежный сервис и «прикручивать» его к приложению. Также хочу отметить качественную обратную связь, которая очень важна для разработчиков. В сообществе разработчиков Smartmarket Community можно найти нужного тебе специалиста и все обсудить в личных сообщениях. Доступно очень много инструментов для разработки смартапа. Все готово и подключено, остается только брать и делать», — сказал Дмитрий Гецевичюс, директор по развитию myQuiz в России.

Имея многолетний опыт в разработке мобильных приложений, Waveaccess расширяет свои возможности и теперь может создавать Canvas apps для Smartmarket по заказу сторонних компаний.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Увольнения по совету Big Data в России: Власти утверждают, что их не было, работники говорят, что они уволены

Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов»

«Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог»

Пока централизованные госзакупки ПО заморожены, власти готовят альтернативу. Какой она будет

Власти запрещают китайцам инвестировать в «интернет будущего»

Билл Гейтс купил гостиницу «Москва» с видом на Кремль

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

6 лучших ноутбуков для учебы и творчества 2021 с графикой GeForce RTX

Лучшие электросамокаты 2021 года: рейтинг ZOOM

Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки

Показать еще

Наука

Может ли кусок скотча остановить компьютерных хакеров?

Разрывы в оптоволокне больше ни на что не влияют: новый алгоритм предвидит проблемы и решает их сам

Образцы лунного грунта раскрывают тайну магнитного щита Луны
Показать еще
Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture Конференция «Умные решения - умная страна: вызовы и перемены» пройдет 6-7 октября при поддержке РБК Events и Accenture GIS DAYS 2021 GIS DAYS 2021