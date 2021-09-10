Waveaccess стала партнером Sberdevices по разработке умных приложений для Smartmarket

Waveaccess вошла в число аккредитованных партнеров Smartmarket, став одним из девяти разработчиков, доказавших высокий уровень профессионализма в создании смартапов — умных приложений для Smartmarket.

Smartmarket — это единая точка доступа ко всем технологиям «Сбера», а также сообщество разработчиков, в которое на сегодняшний день входит больше тысячи независимых профессионалов. Здесь доступны PaaS-сервисы Platform V, сервисы Sbercloud, технологии Sberdevices, модели машинного обучения и многое другое. В одном месте собрана документация, инструменты, API и спецификации для каждого сервиса.

В конце 2020 г. Waveaccess представила смартап на основе myQuiz, интерактивного сервиса для проведения онлайн- и офлайн-викторин. myQuiz доступен владельцам новой ТВ-приставки Sberbox и ТВ-медиацентра с умной камерой Sberbox Top, представленным в линейке умных устройств Sber. Cервис предоставляет пользователям возможность проверять свои знания, отвечая на вопросы интеллектуальных квизов. Технология распознавания речи обеспечивает голосовой запуск приложения и конкретных викторин из каталога (команды для запуска приложения: «запусти викторину», «запусти myQuiz»; пример команд для открытия викторины: «покажи викторины про мультфильмы», «открой любую»), а также пользователь может отвечать на вопросы викторины голосом.

«Мы полностью перебрали UX/UI веб-версии myQuiz, фактически пересобрали приложение «с нуля» и одни из самых первых появились в каталоге Smartmarket. Кроме того, мы первыми среди смартапов, созданных сторонними разработчиками, подключили монетизацию. Юридическая сторона вопроса оказалась очень простой: нужно было только подписать договор, и у тебя уже были чеки, онлайн-касса и все другие необходимые инструменты и механики. Это гораздо удобнее, чем искать свой собственный платежный сервис и «прикручивать» его к приложению. Также хочу отметить качественную обратную связь, которая очень важна для разработчиков. В сообществе разработчиков Smartmarket Community можно найти нужного тебе специалиста и все обсудить в личных сообщениях. Доступно очень много инструментов для разработки смартапа. Все готово и подключено, остается только брать и делать», — сказал Дмитрий Гецевичюс, директор по развитию myQuiz в России.

Имея многолетний опыт в разработке мобильных приложений, Waveaccess расширяет свои возможности и теперь может создавать Canvas apps для Smartmarket по заказу сторонних компаний.