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Hadar Peleg Хадар Пелег

СОБЫТИЯ


19.08.2020 Microsoft исправила дыру в Windows, о которой знала два года 2
15.05.2020 Все Windows, выпущенные с 1996 г., можно взломать простым и необычным способом 2
27.08.2019 Бесплатный антивирус под Windows стал свободной точкой входа на ПК для злоумышленников 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Hadar Peleg и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 3
SafeBreach Labs 15 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Bitdefender 171 2
F-Secure 216 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 61 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 1
Google LLC 12690 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Intel Corporation 12811 1
Red Hat 1378 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ESET - ESET Software 1161 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 3
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 282 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 522 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 145 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - тайный вход - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 924 1
Printdemon - уязвимость 1 1
Кибербезопасность - Local Privilege Escalation - Локальное повышение привилегий - Уязвимость 217 1
Принтер виртуальный 9 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 497 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 1
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Windows PowerShell 250 1
Google - Gmail 1021 1
Google VirusTotal 108 1
Zyxel ZyWALL ATP - Zyxel ZyWALL UTM - Zyxel ZyWALL VPN Series - межсетевой экран 33 1
Microsoft Windows System32 29 1
Microsoft Windows NT 890 1
Microsoft Patch Tuesday 19 1
Bitdefender Antivirus 12 1
Microsoft Windows Print Spooler 3 1
Google Android 15244 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 1
Shafir Yarden - Шафир Ярден 1 1
Quintero Bernardo - Квинтеро Бернардо 2 1
Водясов Алексей 222 1
Мельникова Анастасия 440 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
BleepingComputer - Издание 458 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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