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SAP, Microsoft и Ivanti поспешно исправляют уязвимости нулевого дня, которыми уже вовсю пользуются хакеры

Свежие обновления ПО от ведущих вендоров в этот раз содержат массу исправлений к уязвимостям нулевого дня. Самой проблемной разновидности.

Урожайный Patch Tuesday

SAP, Microsoft и Ivanti практически одновременно выкатили обновления к своим продуктам, исправляющие, в том числе, уязвимости нулевого дня.

Microsoft отчиталась об устранении 78 уязвимостей, 11 из которых считались критическими, 66 - высокоопасными/значимыми и одна малоопасная.

28 из этих «багов» допускали возможность удаленного запуска произвольного кода, 21 - повышение привилегий, еще 16 могли приводить к раскрытию значимой информации.

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Практически одновременно SAP, Microsoft и Ivanti исправили целый ряд уязвимостей нулевого дня, уже находившихся под атакой

Пять «багов» уже эксплуатировались разного рода злоумышленниками. Четыре из них получили оценку по шкале угроз CVSS 7,8 балла, еще одна - 7,5.

CVE-2025-30397 (оценка CVSS: 7,5) — могла приводить к нарушению целостности памяти Scripting Engine. Это ключевой компонент устаревшего браузера Internet Explorer и режима эмуляции IE в Microsoft Edge. Эксплуатация позволяла запускать произвольный код в системе вследствие спровоцированного нарушения памяти с привилегиями текущего пользователя.

CVE-2025-30400 (оценка CVSS: 7,8) — допускает повышение привилегий в корневой библиотеке Microsoft Desktop Window Manager (DWM).

CVE-2025-32701 (оценка CVSS: 7,8) — это уязвимость повышения привилегий в драйвере Windows Common Log File System (CLFS).

CVE-2025-32706 (оценка CVSS: 7,8) — это уязвимость повышения привилегий в драйвере Windows Common Log File System.

CVE-2025-32709 (оценка CVSS: 7,8) — уязвимость повышения привилегий в драйвере вспомогательной функции Windows для WinSock.

Только локально

Компания Ivanti, в свою очередь, выпустила исправления к своему пакету Endpoint Manager Mobile (EPMM), которые устраняют две уязвимости нулевого дня. Злоумышленники успешно объединили их в комбинацию, позволяющую запускать произвольный код в системе.

В компании утверждают, что их эксплуатация носит ограниченный характер.

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Первая из уязвимостей, CVE-2025-4427, допускает обход аутентификации в API-компоненте, что позволяет злоумышленникам получить доступ к защищенным ресурсам на уязвимом устройстве.

Второй «баг» - CVE-2025-4428 - открывает возможность запускать произвольный код через специально составленные API-запросы.

Проблемы «унаследованы» от двух опенсорсных библиотек, которые используются в EPMM. Каких именно, в Ivanti раскрывать не стали.

Обновления Ivanti Endpoint Manager Mobile с индексами 11.12.0.5, 12.3.0.2, 12.4.0.2 и 12.5.0.1 устраняют обе уязвимости. Вендор отмечает также, что проблема затрагивает исключительно локально развернутые версии EPMM.

На колу висит мочало

SAP нейтрализовал уязвимость в NetWeaver (CVE-2025-42999), уже вторую с начала года. Собственно, специалисты компании выявили этот «баг» в ходе расследования атак, направленных на исправленную в апреле уязвимость CVE-2025-31324. По-видимому, они использовались в комбинации.

CVE-2025-42999 вызвана небезопасной десериализацией. Эксплуатация данной уязвимости возможна только в том случае, если у злоумышленника уже есть полномочия, которые определяет роль VisualComposerUser в системах SAP.

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Администраторам в SAP настоятельно рекомендуют установить все обновления на NetWeaver и, возможно, отключить службу Visual Composer, а также ограничить доступ к загрузчику метаданных.

«Все вышеперечисленные программные решения пользуются большой популярностью в корпоративной среде, и изобилие уязвимостей нулевого дня в них связано с тем, что киберкриминал и спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в них», - говорит Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ.

По словам специалиста, «урожайность» майских обновлений на такие уязвимости связана только с интенсивностью злонамеренной деятельности и по существу является совпадением.

Роман Георгиев

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