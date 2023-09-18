Китай победил США в суперкомпьютерной гонке. Но держит это в тайне, опасаясь санкций

Китай без лишнего шума обошли США в сфере суперкомпьютеров

Китай, вероятно, опередил США в гонке суперкомпьютеров нового поколения, к которому относятся электронные вычислительные машины экзафлопсного класса. Такое мнение выразил в интервью South China Morning Post американский ученый, лауреат премии Тьюринга и один из основателей рейтинга 500 самых производительных суперкомпьютеров мира Джек Донгарра (Jack Dongarra).

Производительность в 1 экзапфлопс означает, что вычислительная машина может выполнять квинтиллион (1018) операций с секунду. Такая ЭВМ в распоряжении США, согласно рейтингу TOP500, по состоянию на июнь 2023 г. всего одна: Frontier (пиковая производительность 1,7 экзафлопс). На подходе также двухэкзафлопсная Aurora на базе более чем 21 тыс. процессоров Intel Xeon Max (Sapphire Rapids), 19,9 ПБ оперативной памяти DDR5 и 63 тыс. GPU, которая, как ожидается, заработает до конца 2023 г.

В то же время, по информации американского специалиста, КНР располагает уже тремя такими машинами. Однако в рейтинг они не включены: участие в нем – дело добровольное, и китайцы, опасаясь санкций и стараясь не привлекать лишнего внимания, не направляли заявку на регистрацию в нем собственных суперкомпьютеров экзафлопсного уровня. Соответственно авторитетный рейтинг TOP500 в настоящее время не отражает реального расклада сил в сфере высокопроизводительных вычислений, во всяком случае, в части наиболее передовых машин.

Фото: FreePik Китай обгоняет США в сфере суперкомпьютеров, несмотря на санкции

В представлении Донгарры, все три китайских суперкомпьютера экзафлопсного класса являются действующими, в том числе и безымянная машина разработки Sugon, работы над которой, как считалось раньше, были прекращены.

«Хорошо известно, что у Китая есть эти компьютеры, и они какое-то время действуют, – заявил американский специалист в разговоре с SCMP. – Они не проходили тестирование производительности, но сообщество имеет общее представление об их архитектуре и возможностях, основанное на исследовательских публикациях, в которых используются результаты работы этих машин».

«Засветившаяся» парочка

О наличии двух суперкомпьютеров экзафлопсного класса известно благодаря участию китайских ученых в премии Гордона Белла, которая ежегодно вручается за выдающиеся достижения в области высокопроизводительных вычислений.

Один из них под названием OceanLight был разработан в Национальном суперкомпьютерном центре в Уси, запущен в 2021 г. и эксплуатируется Научно-техническим университетом Китая (Хэфэй). Его заявленная пиковая производительность составляет около 1,3 экзафлопс. Этой же организацией был создан и занимающий седьмое место в рейтинге TOP500 суперкомпьютер TaihuLight – наиболее мощная китайская машина, представленная в рейтинге, с пиковой производительностью на уровне 125 петафлопс.

Вторая отсутствующая в рейтинге TOP500 китайская суперЭВМ – Tianhe-3, появившаяся на свет усилиями специалистов Национального суперкомпьютерного центра Тяньцзиня, ощутимо мощнее OceanLight – с пиковой производительностью в примерно 1,7 экзафлопс.

Безыменная суперЭВМ разработки Sugon с неясной судьбой

Наконец, третий, безымянный суперкомпьютер, работу над которым вела китайская компания Sugon, по сведениям Донгарры, посетившего семинар по ПО и алгоритмам для экзафлопсных высокопроизводительных вычислений, который прошел в августе 2023 г. в Пекине, недавно был запущен, вопреки санкционным ограничениям.

Sugon по заказу Национального суперкомпьютерного центра в Шэнчьчжэне к 2022 г. должна была создать двухэкзафлопсную суперЭВМ, однако затем, по сообщению HPCWire, проект был отложен в долгий ящик в связи с санкциями со стороны США, которые сделали дальнейшую работу над ним невозможной.

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Дело в том, что новая машина должна была быть построена вокруг кастомного x86-процессора Hygon на основе лицензируемых у AMD технологий. Для этого даже было создано совместное предприятие американского чипмейкера и китайской холдинговой компанией Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co (THATIC) в 2016 г.

В 2019 г. THATIC была включена в черный список Минторга США, в результате чего сотрудничество в области высоких технологий с этой структурой оказалось осложнено, и AMD отказалась от планов лицензирования собственной архитектуры Zen, которая должна была лечь в основу нового процессора общего назначения для мощнейшего в Китае и, возможно, в мире суперкомпьютера.

В 2021 г. крупнейший в мире контрактный производитель интегральных микросхем TSMC был вынужден прекратить сотрудничество с китайской компанией Phytium (Tianjin Phytium Information Technology), выпускающей Arm-процессоры для суперкомпьютеров, поскольку последняя угодила в список Минторга США.

Каким образом Sugon была решена проблема с CPU Hygon, остается неизвестным.

Российские суперкомпьютеры в рейтинге TOP500

Первая сотня рейтинга TOP500 представлена пятью суперЭВМ из России. Наиболее производительная из них – «Червоненкис» (на пике 29,42 петафлопс), принадлежащая «Яндексу» и дебютировавшая в 2021 г. сразу на 19 строчке, по состоянию на июнь 2023 г. занимает 27 позицию. На 46 и 52 месте соответственно расположились «Галушкин» (20,64 петафлопс) и «Ляпунов» (20,03 петафлопс), которые также являющиеся собственностью российского поискового гиганта.

55 и 96 места – в распоряжении облачной «дочки» Сбербанка, располагающей компьютерами Christofari Neo (14,91 петафлопс) и Christofari (8,79 петафлопс).