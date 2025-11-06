Получите все материалы CNews по ключевому слову

Компания ООО «Неткрейз» (ранее ООО «Кинетик»), с 2017 года представляющая продукцию Keenetic на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 2025 года начинает поставки сетевого оборудования под собственным новым брендом — Netcraze.