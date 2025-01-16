Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина

С 1 марта 2025 г. в России перестанет работать приложение для сетевых устройств Keenetic. Как сказано на официальном сайте, причина в неких «изменениях в законодательстве», но в каких именно, не уточняется. Пользоваться придется утилитой с совершенно другим названием.

Keenetic – всё

Россияне лишатся возможности пользоваться приложением Keenetic для одноименных сетевых устройств. Оно перестанет работать 1 марта 2025 г.

Также в этот же день из строя выйдет и система удаленного мониторинга и управления Keenetic. К моменту выхода материала на сайте компании не были указаны точные причины столь глобальных изменений.

«С 1 марта 2025 г. мобильное приложение Keenetic и система удаленного мониторинга и управления Keenetic (rmm.keenetic.com) перестанут работать в связи с изменениями в применимом законодательстве», – указано на российском сайте Keenetic. О каких именно изменениях идет речь, а также законы какой именно страны или региона имеются в виду, в компании не сообщают. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в Keenetic и ожидает ответа.

Принудительная альтернатива найдена

В качестве приложения для настройки роутеров и удаленного администрирования россиянам нужно будет пользоваться сервисом Netcraze. Он существует в виде мобильной утилиты для Apple iOS (доступно в App Store) и Google Android (можно скачать из магазинов Google Play и RuStore). В ней можно управлять всеми функциями устройств Keenetic, вплоть до установки новой версии прошивки KeeneticOS.

keenetic.ru Пользователям придется тратить время на освоение нового ПО

На сайте указано также, что обновятся инструменты для удаленного управления устройствами, в число которых входят мобильное приложение и система удаленного мониторинга и управления. Личный кабинет пользователя тоже будет другим.

Как пишет «Хабр», в настоящее время облачный сервис Keenetic отвечает с адресов компании Selectel вместо адресов немецкого хостера Hetzner. В ноябре 2024 г. CNews сообщал, что в России наблюдались проблемы с доступом к сайтам, расположенным на узлах немецкого хостинг-провайдера.

Что делать пользователям

Российским владельцам устройств Keenetic нужно будет установить на свой смартфон приложение Netcraze и авторизоваться в нем с теми же данными, которые использовались для входа в приложение Keenetic. «Все ваши устройства Keenetic будут автоматически перенесены в новое приложение и доступны для управления», – говорится на сайте.

Примерно тот же алгоритм будет дейсствовать и для системы удаленного мониторинга и управления. Если раньше она была доступна по адресу rmm.keenetic.com, то теперь нужно будет переходить на страницу rmm.netcraze.ru. Для входа в личный кабинет потребуются те же адрес почты и пароль, которые были указаны при регистрации профиля в сервисе rmm.keenetic.com.

При этом на сайте rmm.netcraze.ru указано, что проект находится в стадии бета-тестирования, без указания сроков релиза стабильной версии. «вы получаете доступ к beta-версии Netcraze RMM, продукта, который находится в процессе тестирования перед его возможным коммерческим выпуском. Единственная цель этой beta-версии –провести тестирование и получить отзывы, – указано на сайте. – ООО "Неткрейз" не несет ответственности за любые убытки, будь то прямые, косвенные, специальные или последующие, понесенные любой стороной в результате использования ею beta-версии Netcraze RMM, ее содержимого и функциональных возможностей».

Юридические тонкости

Стоит обратить внимание на то, что компания ООО «Кинетик» в середине сентября 2024 г. сменила название и теперь известна как ООО «Неткрейз». Все прочие атрибуты фирмы не изменились – гендиректором по-прежнему является Илья Пономарев, уставный капитал равен 10 млн руб.

Подробностей о новых законах, повлекших такие масштабные изменения, нет

Компания основана в июле 2017 г., основной вид деятельности – «торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (код ОКВЭД – 46.52.1). Выручка за 2023 г. составила 2,9 млрд руб. что на 47% больше, нежели в 2022 г. (данные сервиса «Контур.Фокус»). чистая прибыль за 2023 г. – 151,4 млн руб. Сведения за 2024 г. к моменту выхода материала отсутствовали.

На сайте keenetic.ru указано, что ООО «Неткрейз» «модернизирует ИТ-инфраструктуру, обслуживающую устройства Keenetic в странах Евразийского экономического союза». Дополнительно там указано, что эта модернизация даст устройствам Keenetic возможность «стабильно работать даже при частичных ограничениях интернета и в случае недоступности международных сервисов».