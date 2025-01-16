Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина
С 1 марта 2025 г. в России перестанет работать приложение для сетевых устройств Keenetic. Как сказано на официальном сайте, причина в неких «изменениях в законодательстве», но в каких именно, не уточняется. Пользоваться придется утилитой с совершенно другим названием.
Keenetic – всё
Россияне лишатся возможности пользоваться приложением Keenetic для одноименных сетевых устройств. Оно перестанет работать 1 марта 2025 г.
Также в этот же день из строя выйдет и система удаленного мониторинга и управления Keenetic. К моменту выхода материала на сайте компании не были указаны точные причины столь глобальных изменений.
«С 1 марта 2025 г. мобильное приложение Keenetic и система удаленного мониторинга и управления Keenetic (rmm.keenetic.com) перестанут работать в связи с изменениями в применимом законодательстве», – указано на российском сайте Keenetic. О каких именно изменениях идет речь, а также законы какой именно страны или региона имеются в виду, в компании не сообщают. Редакция CNews обратилась с этим вопросом в Keenetic и ожидает ответа.
Принудительная альтернатива найдена
В качестве приложения для настройки роутеров и удаленного администрирования россиянам нужно будет пользоваться сервисом Netcraze. Он существует в виде мобильной утилиты для Apple iOS (доступно в App Store) и Google Android (можно скачать из магазинов Google Play и RuStore). В ней можно управлять всеми функциями устройств Keenetic, вплоть до установки новой версии прошивки KeeneticOS.
На сайте указано также, что обновятся инструменты для удаленного управления устройствами, в число которых входят мобильное приложение и система удаленного мониторинга и управления. Личный кабинет пользователя тоже будет другим.
Как пишет «Хабр», в настоящее время облачный сервис Keenetic отвечает с адресов компании Selectel вместо адресов немецкого хостера Hetzner. В ноябре 2024 г. CNews сообщал, что в России наблюдались проблемы с доступом к сайтам, расположенным на узлах немецкого хостинг-провайдера.
Что делать пользователям
Российским владельцам устройств Keenetic нужно будет установить на свой смартфон приложение Netcraze и авторизоваться в нем с теми же данными, которые использовались для входа в приложение Keenetic. «Все ваши устройства Keenetic будут автоматически перенесены в новое приложение и доступны для управления», – говорится на сайте.
Примерно тот же алгоритм будет дейсствовать и для системы удаленного мониторинга и управления. Если раньше она была доступна по адресу rmm.keenetic.com, то теперь нужно будет переходить на страницу rmm.netcraze.ru. Для входа в личный кабинет потребуются те же адрес почты и пароль, которые были указаны при регистрации профиля в сервисе rmm.keenetic.com.
При этом на сайте rmm.netcraze.ru указано, что проект находится в стадии бета-тестирования, без указания сроков релиза стабильной версии. «вы получаете доступ к beta-версии Netcraze RMM, продукта, который находится в процессе тестирования перед его возможным коммерческим выпуском. Единственная цель этой beta-версии –провести тестирование и получить отзывы, – указано на сайте. – ООО "Неткрейз" не несет ответственности за любые убытки, будь то прямые, косвенные, специальные или последующие, понесенные любой стороной в результате использования ею beta-версии Netcraze RMM, ее содержимого и функциональных возможностей».
Юридические тонкости
Стоит обратить внимание на то, что компания ООО «Кинетик» в середине сентября 2024 г. сменила название и теперь известна как ООО «Неткрейз». Все прочие атрибуты фирмы не изменились – гендиректором по-прежнему является Илья Пономарев, уставный капитал равен 10 млн руб.
Компания основана в июле 2017 г., основной вид деятельности – «торговля оптовая телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями» (код ОКВЭД – 46.52.1). Выручка за 2023 г. составила 2,9 млрд руб. что на 47% больше, нежели в 2022 г. (данные сервиса «Контур.Фокус»). чистая прибыль за 2023 г. – 151,4 млн руб. Сведения за 2024 г. к моменту выхода материала отсутствовали.
На сайте keenetic.ru указано, что ООО «Неткрейз» «модернизирует ИТ-инфраструктуру, обслуживающую устройства Keenetic в странах Евразийского экономического союза». Дополнительно там указано, что эта модернизация даст устройствам Keenetic возможность «стабильно работать даже при частичных ограничениях интернета и в случае недоступности международных сервисов».