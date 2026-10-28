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Индексная книга (каталог) CNews*
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Worldometer

Worldometer

СОБЫТИЯ


28.10.2026 В стране СНГ из-за хакерской атаки остановлены 82 госсервиса и 30 ГИС 1
08.06.2021 Произошла крупнейшая в истории утечка паролей. Под ударом все пользователи интернета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Worldometer и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4639 1
Microsoft Corporation 25910 1
X Corp - Twitter 2944 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 540 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12007 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2067 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - bruteforce, brute force - метод решения математических задач 258 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13916 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1261 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8565 1
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 630 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 427 1
Google - Gmail 1029 1
Молдавия - Республика Молдова 744 1
Земля - планета Солнечной системы 10930 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3822 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11031 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2188 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
CyberNews 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482843, в очереди разбора - 723048.
Создано именных указателей - 203549.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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