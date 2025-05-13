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Газпром СтройТЭК Салават



13.05.2025 В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса 1
20.07.2021 Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
04.02.2015 В «Газпроме» создан департамент по импортозамещению технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Газпром СтройТЭК Салават и организации, системы, технологии, персоны:

8436 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 212 1
Газпром ПАО 1362 2
Газпром оргэнергогаз 5 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Федеральное казначейство России 1810 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6084 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
Газпром ВНИИГАЗ - Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358679, в очереди разбора - 756780.
Создано именных указателей - 174501.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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