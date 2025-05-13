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Газпром СтройТЭК Салават
|13.05.2025
|В России появится ERP в рассрочку для крупного бизнеса 1
|20.07.2021
|Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават» 1
|04.02.2015
|В «Газпроме» создан департамент по импортозамещению технологий 1
Газпром СтройТЭК Салават и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8436 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 212 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 179 1
|1С:ERP Управление предприятием 591 1
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 460 1
|Крылов Павел 23 1
|Маркелов Виталий 2 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Рензяев Константин 65 1
|Волков Николай 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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