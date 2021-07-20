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Corpsoft24 внедрила новую ERP для «Газпром СтройТЭК Салават»

Corpsoft24 завершила проект по созданию учетной системы для компании «Газпром СтройТЭК Салават» на платформе «1C:ERP.Управление холдингом».

«Газпром СтройТЭК Салават» осуществляет разработку, производство и поставку на объекты единой системы газоснабжения (ЕСГ) «Газпрома» всех типов балластирующих устройств, конструкций труб и других материалов. Компания имеет собственные производственные мощности и сотрудничает с крупнейшими заводами-изготовителями России.

«Задачи финансового и управленческого учета в компании очень широкие, старая ERP-система на базе «1С:Управление производственным предприятием 8» перестала им соответствовать. Мы приняли решение о переходе на платформу «1C:ERP.Управление холдингом», имеющую большие функциональные возможности», – сказал Анатолий Корсаков, директор по информационным технологиям компании «Газпром СтройТЭК Салават».

По его словам, основная цель состояла в том, чтобы снизить сроки и затраты на подготовку отчетности в компании. Также требовалось минимизировать ручной ввод данных и снизить количество ошибок.

Специалисты Corpsoft24 приступили к проектированию новой учетной системы в марте 2020 г., в мае 2021 г. она была введена в промышленную эксплуатацию.

«Новая ERP-система охватила такие функциональные блоки как управленческий, бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, бюджетирование, управление персоналом и расчет заработной платы, закупки, продажи и администрирование. Также в ходе проекта была реализована интеграция с другими ИТ-системами компании: от корпоративного портала и системы корпоративного документооборота, до Service Desk и СКУД», – отметил Николай Волков, руководитель проектов Corpsoft24.

В ходе проекта автоматизировано 400 рабочих мест. Реализовано восемь связанных между собой функциональных подсистем. Разработано более 100 форм отчетов для подразделений, занимающихся оперативной деятельностью. После перевода системы в промышленную эксплуатацию планируется техническое обслуживание системы экспертами Corpsoft24.

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