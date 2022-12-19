Merlion стала официальным дистрибьютором ПО для корпоративных коммуникаций VideoMost

Merlion сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с разработчиком программного продукта VideoMost, российской компанией Spirit, основанной в 1992 г., специализирующейся на разработке и лицензировании продуктов для передачи голоса и видео по IP-каналам.

«VideoMost занимает лидирующие позиции на рынке ВКС и корпоративной мобильности, и мы уверены, что с помощью компетенций нашей команды и партнеров эти позиции будут только укрепляться, а продажи – расти», – сказал Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

VideoMost доступен и как собственный сервер видеоконференций для установки в инфраструктуре организации и как SaaS – облачный сервис ВКС, все серверы которого расположены на территории России. Среди преимуществ VideoMost: простой и понятный интерфейс, высокое качество видео и звука, полный набор инструментов для совместной работы, поддержка мировых стандартов связи и открытых протоколов, интеграция с популярными продуктами СПО и Linux, интеграция с Outlook, Exchange, AD, а также интеграции с Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др. Подключаться к видеоконференцсвязи можно с любых устройств, с любой операционной системой – ПК, Mac, планшетов и смартфонов. Количество участников ВКС может достигать 500 человек. VideoMost включен в реестр отечественного ПО, а значит его применение в России не имеет ограничений по сферам: это может быть государственный сектор, корпорации, образование, здравоохранение, финансовый сектор, телеком-операторы, малый бизнес.

VideoMost – это российский программный продукт для корпоративной мобильности, включающий мессенджер с видеоконференциями для замены Zoom, Teams, Webex и др. зарубежных решений. VideoMost из единого приложения решает любые задачи корпоративной мобильности – это программная платформа для планирования, проведения, записи встреч, персональных и групповых чатов, с доступом к архиву переписки и отправленным файлам. Пользователи VideoMost могут управлять раскладками видео, демонстрировать экран и приложения с ПК и мобильных, использовать доску для рисования (whiteboard), проводить опросы и голосования, загружать файлы, производить запись конференций, обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями в мессенджере и др.

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«Сотрудничество с компанией Merlion это важный шаг для VideoMost для развития партнерской сети, за счет которой еще больше заказчиков смогут лучше познакомиться с нашим продуктом, убедиться в его надежности и преимуществах и принять решение о внедрении российской коммуникационной системы в организации, – сказал Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами VideoMost. – Мы благодарим компанию Merlion и уверены, что сотрудничество будет успешным и долговременным».

Дистрибьютор вместе с разработчиком намерен продвигать решение среди партнеров, проводя обучающие вебинары, семинары и тренинги.