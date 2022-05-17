Крымскому оператору дали 1,6 миллиарда на скоростной интернет

Крымский сотовый оператор «К-Телеком» получил в местном банке РНКБ кредит на сумму 1,6 млрд руб для строительства сети фиксированной связи по технологии GPON. Услуги на базе данной сети также будет оказывать и другой сотовый оператор – «КТК-Телеком».

Кредит для строительства сети фиксированной связи в Крыму

Крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) получил кредит от Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на строительство сети фиксированной связи на полуострове. Об этом говорится в сообщении РНКБ.

Сумма кредита составляет 1,8 млрд руб., срок кредита шесть лет. Средства предназначены для модернизации существующей инфраструктуры и совершенствования волоконно-оптических линий связи. РНКБ – крупнейший банк в Крыму, находится в собственности государства.

Этапы строительства сети фиксированной связи

Первый этап реализации проекта предполагает развертывание инфраструктурной сети в столице Республики Крым Симферополе, а также в других городах – Керчи, Евпатории, Ялте и близлежащих к ним поселках. Кроме того, сеть планируется развернуть в городе федерального значения Севастополе, находящимся на полуострове Крым.

Сотовый оператор « К-Телеком » получил от РНКБ кредит на строительство в Крыму сети фиксированной связи по технологии GPON

За первые три года планируется охватить около половины от общего количества домохозяйств полуострова, говорится в сообщении РНКБ. Вторым этапом запланировано строительство сети на оставшейся территории полуострова. Причем на этой сети будут предоставлять услуги не только «К-Телеком», но и другой местный сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна Мобайл»).

Сеть фиксированной связи будет строиться по технологии GPON. Планируется, что сеть охватит минимум 90% от общего числа домохозяйств республики. На достижение этой цели потребуется пять лет.

Телекоммуникационный рынок Крыма

«К-Телеком» - первый сотовый оператор, созданный в Крыму после присоединения полуострова к России. Оператор начал работу в 2014 г. на базе оборудования, которое на полуострове имелось у «МТС-Украина» - бывшей украинской «дочки» МТС. Участники рынка считают владельцем оператора ливанского предпринимателя Пьера Фатуша (Pierre Fattouche), бывшего партнера МТС в Армении.

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Власти Республики Крым создали собственного оператора фиксированной и мобильной связи – «Крымтелеком». Компания использует оборудование, которое на полуострове имелось у «Укртелекома» (основного на Украине оператора фиксированной связи) и сотового оператора «Киевстара» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon). Позднее оператор был приватизирован.

Со своей стороны, власти Севастополя создали оператора фиксированной связи «Севастополь-Телеком». Тот вместе с московским системным интегратором «АйТи-Прогресс» создал сотового оператора «Севмобайл». Кроме того, в 2016 г. на полуострове заработал сотовый оператор «КТК-Телеком», который работает по схеме совместного оборудования с «К-Телеком».

Также для работы на полуострове «Ростелеком» создал собственную «дочку» - «Миранда-Медиа», доля в которой впоследствии была снижена до менее чем 20%. Данная компания владеет сетями фиксированной связи и построила два подводных кабеля, соединяющих полуострова Крым с основной территорией Россией. Компания также приобрела у «Таттелекома» (основной оператор фиксированной связи в Татарстане) компанию «Элэмтэ-Инвест», владеющую лицензией на оказание услуг фиксированной и мобильной связи в Крыму.