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АйСи Групп КТК-Телеком Volna Mobile Волна Мобайл
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 5 520 796 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 73
АйСи Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 13
|Кузнецов Павел 42 12
|Белик Дмитрий 15 3
|Ротенберг Борис 9 3
|Громов Ростислав 13 3
|Клименко Дмитрий 3 3
|Иванов Олег 150 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Голомолзин Анатолий 75 2
|Ройтман Евгений 44 2
|Зырьянов Сергей 3 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Аксенов Сергей 30 2
|Полонский Дмитрий 15 2
|Шафигуллин Лутфулла 8 2
|Сухов Андрей 6 2
|Крючков Олег 7 2
|Топорищев Павел 3 2
|Путин Владимир 3445 2
|Лебедева Ирина 65 1
|Зарицкий Владимир 8 1
|Шаповалов Денис 2 1
|Химич Роман 44 1
|Половников Сергей 19 1
|Зима Иван 22 1
|Дворяненко Вадим 5 1
|Зинченко Антон 4 1
|Щукин Дмитрий 8 1
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 1
|Нагорный Дмитрий 2 1
|Развожаев Сергей 2 1
|Стремоусов Кирилл 1 1
|Шарапова Ольга 3 1
|Большаков Артем 3 1
|Данкин Александр 2 1
|Салманов Олег 1 1
|Громяк Юрий 1 1
|Звинчук Михаил 1 1
|Караташ Мурат 1 1
|Бесаев Арчил 5 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8550 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454084, в очереди разбора - 727449.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.