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АйСи Групп КТК-Телеком Volna Mobile Волна Мобайл

АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 5 дел, на cумму 5 520 796 ₽*

Судебные дела (5) на сумму 5 520 796 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 477 873 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 Новым главой СДЭК стал бывший топ-менеджер МТС 2
23.09.2025 Сотовые операторы не успевают полностью покрыть «новые регионы»: им дадут отсрочку на год 2
22.07.2025 В Крыму появится новый сотовый оператор 1
18.12.2024 В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА 2
11.09.2024 Власти отобрали лицензию у крымского сотового оператора 2
28.08.2024 Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают 2
29.07.2024 В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор 2
15.05.2023 «Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи 2
14.04.2023 Новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 года 2
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 1
09.12.2022 Власти нарезали частоты 4G для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 1
17.11.2022 Двух операторов связи в Крыму возглавил один и тот же человек 3
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины 2
02.08.2022 «Волна мобайл» ведет работу с приказами на базе Directum RX 1
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины 2
15.06.2022 Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов 3
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет 2
05.05.2022 Россия восстановила интернет на юге Украины 2
04.04.2022 Мобильная связь, домашний интернет и ТВ: крымчанам стали доступны комплексные тарифы 1
18.03.2022 Путин призвал МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 не бояться санкций и начать работу в Крыму 1
11.11.2021 Власти пустят с молотка 4G-частоты в Крыму 3
23.12.2020 Власти пустят «с молотка» 4G-частоты в Севастополе 2
27.10.2020 Вменяемую сотовую связь в Крыму будет строить компания, созданная «Ростелекомом» 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 2
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 3
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 4
09.08.2019 Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены 2
21.05.2018 Как Россия провела уникальную операцию по присоединению телекоммуникационного пространства Крыма 3
23.04.2018 Yota в разы снизила цены в Крыму 2
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 2
14.12.2017 «Билайн» резко снизил цены на роуминг 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
05.10.2016 В Крыму появится 4G-оператор редкого стандарта 2
28.09.2016 Кто помогал «Билайну» наладить связь в Крыму 2
15.06.2016 В Крыму заработал четвертый сотовый оператор 2
07.10.2015 Крупный зарубежный сотовый оператор собрался работать в Крыму 1
24.04.2015 В Крыму и Севастополе будут разные сотовые операторы 1

Публикаций - 38, упоминаний - 73

АйСи Групп и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15565 33
К Телеком - Исеть Телеком 96 33
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 29
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9464 25
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 25
Ростелеком 10862 22
Миранда-Медиа 77 21
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 19
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 19
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 17
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3307 16
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 821 15
Киевстар - Kyivstar 568 15
СИНХ - Таттелеком 227 14
МегаФон 10614 14
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Прогресс ГК - АйТиПрогресс 15 11
Миранда-Медиа - Элемтэ-Инвест ИК - Элемтэ Инвестиционная компания 14 8
Vodafone Group 1411 8
Миранда-Медиа - МирТелеКом 51 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4875 7
Астелит 137 5
Тримоб - TriMob 35 4
Fedilco Group Limited - Viva-MTS - МТС Армения - VivaCell-MTS - МТС ВиваСелл - К-Телеком 65 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 4
Telegram Group 2881 4
Интертелеком - Intertelecom 38 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 3
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1453 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 302 2
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 2
Лугаком - Lugacom 12 2
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АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1907 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Сонет 173 1
Вайнах Телеком 50 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 47 11
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 3
Люкстранс СК - Люкстранс Судоходная компания 5 3
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1706 2
Фин-Партнер УК 4 1
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NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1971 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3051 14
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8765 2
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1535 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6660 2
Национализация - передача (перевод) в собственность государства имущества, принадлежащего частным лицам или коллективным собственникам 31 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7010 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8025 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1375 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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