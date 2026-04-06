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СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.04.2026
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«К-Телеком» использует продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM — для обеспечения комплексной безопасности
«К-Телеком», оператор телеком-инфраструктуры, один из активов IC Group, внедрил флагманские продукты Positive Technologies — MaxPatrol SIEM и MaxPatrol VM. С помощью этих систем организация выст
|15.06.2022
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Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов
Новый владелец «К-Телеком» и «КТК-Телеком» Московская компания «АйСи Инвест» приобрела два сотовых оператора, работающих на территории полуострова Крым – «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) и «КТК Т
|17.05.2022
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Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет
Кредит для строительства сети фиксированной связи в Крыму Крымский сотовый оператор «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) получил кредит от Российского национального коммерческого банка (РНКБ) на строительство сети фиксированной связи на полуострове. Об этом говорится в сообщ
|14.08.2020
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У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец
Гендиректором «К-Телеком» стал глава конкурирующего оператора «КТК-Телеком» Гендиректор крымского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile) Сергей Рубцов покинул свою должность. По дан
|04.03.2020
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Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма
Крымские сотовые операторы незаметно пришли в Краснодарский край Крымские телекоммуникационные компании «К-телеком», «КТК-Телеком», «Крымтелеком» и «Севастополь-Телеком» получили лицензии на оказание услуг сотовой связи и иных телекоммуникационных услуг на территории Краснодарского края. Это следу
|24.03.2016
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Власти обвинили первого крымского сотового оператора в злоупотреблениях
Злоупотребления крымского оператораФедеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала крымскому сотовому оператору «К-Телеком» предупреждение об обнаружении признаков нарушения антимонопольного законодательства. Компанию обвинили в установлении дискриминационных тарифов для оказания другими российскими сотов
|04.08.2014
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В Крыму запущена первая российская сотовая сеть
В Крыму начала работать первая российская сотовая сеть «К-Телеком», сообщили CNews в Минкомсвязи. Во время совещания-видеоконференции по вопросам развития связи в Крыму под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева, находящийся в Крыму глава М
|29.11.2011
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МТС прокредитовала потенциального президента Армении на $90 млн
) предоставила кредит в размере $90 млн семье ливанских предпринимателей Пьеру и Мусе Фатушам (Pierre and Moussa Fattouche), являющимся совладельцами принадлежащего МТС армянского сотового оператора «К-Телеком» (торговая марка Vivacell – MTS). Одновременно МТС продлила до 2016 г. два опционных соглашений на выкуп у семьи Фатушей 20% акций «К-Телеком». В 2007 г. МТС приобрела у Фатуше
|14.09.2007
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АФК "Система" приобрела 80% армянского сотового оператора "К-Телеком"
АФК "Система" приобрела 80% акций армянского оператора сотовой связи "К-Телеком" (торговая марка VivaCell), сообщает РБК. Напомним, что ранее ряд СМИ сообщали, что МТС ведет переговоры по покупке армянской сотовой компании "К-Телеком". Аналитики оценивали
|21.08.2007
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«ВымпелКом» и МТС поделят Армению
По сообщениям ряда информагентств, компания МТС ведет переговоры о покупке армянского сотового оператора «К-Телеком», работающего под торговой маркой VivaCell. Если сделка состоится, то «дочка» АФК «Система» будет конкурировать в Армении со своим извечным соперником «ВымпелКомом», которому принадле
|09.11.2004
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В Армении ввели монополию на IP-телефонию
Как ранее сообщал CNews.ru, правительство Армении решило вопрос о входе на рынок мобильной связи второго оператора. По сообщению пресс-службы правительства, победителем тендера стала компания «К-Телеком». Правительство страны заявляло о своем твердом намерении лишить компанию «АрменТел» монопольных прав на ряд коммуникационных услуг с сентября 2003 года, когда на собрании акционеров
К Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 17
|Кузнецов Павел 43 12
|Никифоров Николай 1143 8
|Fattouche Mousa - Фатуш Муса 7 7
|Аксенов Сергей 30 5
|Медведев Дмитрий 1667 5
|Голомолзин Анатолий 75 4
|Есаян Александр 7 4
|Белик Дмитрий 15 4
|Полонский Дмитрий 15 4
|Ротенберг Борис 9 4
|Карапетян Самвел 13 4
|Есаян (братья) 11 4
|Манукян Андраник 9 4
|Каршков Сергей 5 4
|Казорин Дмитрий 4 4
|Семенихин Роман 4 4
|Путин Владимир 3495 4
|Ройтман Евгений 44 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Арзуманян Карен 5 3
|Yirikian Ralph - Йирикян Ральф 8 3
|Громов Ростислав 13 3
|Шафигуллин Лутфулла 8 3
|Клименко Дмитрий 3 3
|Соколов Константин 5 3
|Крючков Олег 7 3
|Иванов Олег 162 3
|Николаев Вячеслав 104 2
|Зарицкий Владимир 8 2
|Рубцов Сергей 33 2
|Кохановская Елена 20 2
|Азизян Лиана 3 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Демирханян Борис 10 2
|Мартиросян Ваган 9 2
|Аракелян Вруйр 3 2
|Тоноян Сусанна 2 2
|Сухов Андрей 6 2
|Топорищев Павел 3 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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