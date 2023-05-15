«Дочка» Роскомнадзора потратит миллиарды на «спецжелезо», чтобы следить за беспилотниками и штрафовать операторов связи

ГРЧЦ потратит почти 2 млрд руб. на закупку оборудования для расчистки и анализа радиочастотного спектра. В числе прочего новое оборудование позволит контролировать излучение сотовых сетей и штрафовать операторов в случае превышения норм, выявлять незаконно установленные базовые станции и находить места запуска дронов, а также их операторов. Это одна из крупнейших закупок Центра за последние годы.

Все идет по плану

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) одну из крупнейших сделок за все время своего существования – закупит оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра, пишет Forbes. Стоимость «железа» составит около 1,77 млрд руб. – тендер объявлен 28 апреля 2023 г.

Закупаемое оборудование даст Роскомнадзору «контролировать и расчищать радиочастотный спектр», пишет Forbes. Опрошенные изданием эксперты полагают, что его также будут использовать для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По информации Forbes, это нетипично крупная для ведомства закупка – ранее Центр заключал контракты не более чем на 3,36 млрд руб. в год, а здесь лишь один договор тянет на половину этой суммы. Тем не менее, несмотря на размер контракта, вся закупленная аппаратура не будет рассредоточена по территории России – ее планируется разместить лишь в трех российских регионах. В список вошли Крым, Ростов-на-Дону и Севастополь, и установлено оно будет в местных отделениях ГРЧЦ.

Представители Роскомнадзора и ГРЧЦ поспешили сообщить Forbes, что рассматриваемая госзакупка хоть и выделяется своими размерами (в плане финансов), но является при этом плановой. По их словам, ГРЧЦ постоянно «осуществляет модернизацию оборудования» в рамках плана развития системы радиоконтроля. «Такие мероприятия позволяют предприятию обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России», – добавили они, не уточнив, почему закупка ограничивается лишь тремя западными регионами страны.

Во имя порядка в радиочастотном спектре

Опрошенные Forbes эксперты утверждают, что закупаемое Центром оборудование пригодится, помимо прочего, для «определения местоположения излучающих радиоволны объектов», включая базовые станции, и его же можно использовать для «контроля спектра». По их мнению, вливание почти 2 млрд руб. в данный госконтракт обосновано по той причине, что в новых российских регионах ведется стремительное развитие сотовых сетей.

В качестве примера издание приводит Крым, где «Большая четверка» (МТС, Tele2, «Мегафон» и «Билайн») не спешили строить свои сети на фоне потенциальных иностранных санкций. Вместо них это сделали менее крупные операторы, в том числе и виртуальные. В список входит «К-телеком» (бренд Win Mobile), базирующийся на оборудовании украинской «дочки» МТС. На основе этого оператора позже появился виртуальный «КТК-телеком» («Волна мобайл»).

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В ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях ситуация схожая. Рынок мобильной связи в этих региона под контролем компании «Айси инвест», которая в 2022 г. купила и «КТК-телеком», и «К-телеком». Также ей принадлежит новый оператор связи «+7 телеком», работающий в новых регионах с начала 2023 г. Помимо этого, в ДНР постепенно развивается сеть оператора «Миранда-медиа» из Крыма, почти 20% которого принадлежат российскому «Ростелекому».

Новое «железо» также даст ГРЧЦ возможность контролировать значения излучения сотовых сетей операторов и в случае превышения заявленных значений вводить санкции – штрафы, утверждает собеседник Forbes. По мнению другого источника издания в одном из операторов связи, оборудование пригодится Центру для «контроля и расчистки спектра для гражданских нужд». «Вполне возможно, что на территории скопилось какое-то количество радиоэлектронных средств (передатчиков) разных стандартов, частот и т. д. Если стоит задача обеспечивать качественное покрытие мобильной сети и отсутствие помех, необходимо анализировать радиообстановку. Возможно, есть и другие задачи, но в любом случае эта аппаратура необходима для анализа занятости частотного спектра», – заявил он.

Недокументированные функции

Закупаемое ГРЧЦ оборудование также может использоваться для определения местоположения источников излучения, притом в любом частотном диапазоне, пишет Forbes со ссылкой на неназванный источник в телеком-отрасли. С их помощью, к примеру, можно находить незаконно использующиеся базовые станции или так называемые «глушилки» сотовых сетей.

В теории, закупаемая Центром техника может использоваться в комплексе устройств радиоэлектронной борьбы. «Это оборудование двойного назначения, оно может использоваться, например, для выявления операторов дронов», – утверждает собеседник Forbes. По его словам, новая аппаратура позволяет, в том числе, определять место запуска летательного аппарата.