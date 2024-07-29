В Крыму появится второй за месяц мобильный оператор

Российские виртуальные мобильные операторы связи выходят на рынок Крыма. Виртуальный мобильный оператор связи «Т-Мобайл» готовится к выходу на рынок региона.

Новый мобильный оператор

После «Сбермобайл» в Крым зайдет новый оператор «Т-Мобайл», который уже ведет переговоры о запуске работы своей инфраструктуры. Об этом в конце июля 2024 г. сообщил «Коммерсант».

Собеседники «Коммерсанта» объясняют, что виртуальные операторы выходят в Крым быстрее «большой тройки» из-за больших санкционных рисков для последних. Кроме того, виртуальным мобильным операторам связи (MVNO) не нужны крупные вложения в строительство сети. Оператор MVNO является реселлером услуг беспроводной связи. MVNO арендует беспроводную емкость (по сути, покупает минуты) у стороннего оператора мобильной связи (MNO) по оптовым ценам и перепродает ее потребителям по сниженным розничным ценам под своим собственным брендом. «Т-Мобайл» в настоящее время присутствует уже в 75 регионах России и работает в основном на телекоммуникационных сетях от компаний Tele2 или МТС.

О том, что виртуальный мобильный оператор связи «Т-Мобайл» (бывший «Тинькофф Мобайл») готовится к выходу на рынок Крыма, рассказали «Коммерсанту» в самой компании. Мобильный оператор в настоящее время уже ведет переговоры о запуске на сетях местного оператора и планирует начать работу в Крыму до конца 2024 г. Сейчас «Т-Мобайл» предоставляет услуги связи на территории полуострова в режиме национального роуминга на сети местного «К-Телекома» (бренд Win-mobile). С каким именно оператором связи ведутся переговоры о выходе в регион, в «Т-Мобайл» не уточнили.

Wikipedia В Крыму появится уже второй за месяц виртуальный мобильный оператор

В настоящее время в Крыму работают три оператора связи: «К-Телеком» (бренд «+7Телеком»), «КТК-Телеком» (бренд «Волна» работает на сетях «К-Телекома») и «Миранда-медиа».

По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% «К-Телекома» и «КТК-Телекома» владеет АО «Айси инвест», учредители которого скрыты. Выручка АО «Айси инвест» за 2023 г. составила 295 млн руб., чистая прибыль - 3 млрд руб. Последний раз компания раскрывала совладельцев в 2021 г., тогда 100% владел Павел Кузнецов, который в 2016–2018 гг. был президентом АО «Ситроникс». 19,99% ООО «Миранда-медиа» принадлежат «Ростелекому», 80% - ООО «СК Люкстранс», доля которого находится под обременением в АО «Акционерный банк «Россия»».

По информации «Коммерсант», «Т-Мобайл» станет уже вторым виртуальным оператором связи, который объявляет о выходе на рынок в Крыму этим летом, потому что 18 июля 2024 г. в Крым зашел виртуальный мобильный оператор «Сбермобайл», компания подписала соглашение с «К-Телекомом». Оператор также рассчитывает начать свою работу в регионе уже в 2024 г. Выход в новый регион позволит исключить действующий на данный момент роуминг для абонентов, путешествующих на полуостров, и тем самым сделать связь доступнее и дешевле.

Ранее пользователи, путешествующие на полуостров, вынуждены были регистрироваться в роуминговой сети партнеров, что увеличивало стоимость услуг связи. Благодаря новому соглашению, «Сбермобайл» сможет предложить тарифы в Крыму, сопоставимые с ценами в других регионах, где присутствует виртуальный мобильный оператор.

Виртуальные мобильные операторы связи

Операторы MVNO арендуют и перепродают емкость у MNO в форме минут или пропускной способности данных. MVNO работают под собственным брендом, и клиенты не всегда знают, что на самом деле используют сеть, принадлежащую другой компании. Они покупают эту емкость по оптовым ценам и могут позволить себе предлагать конкурентоспособные или сниженные розничные цены из-за более низких накладных расходов.

MVNO не должны иметь дело со значительными инфраструктурными и эксплуатационными расходами, связанными с эксплуатацией беспроводной сети, будь то четвертое поколение (4G) или пятое поколение (5G). Например, им не нужно платить за лицензии на радиочастотный спектр, а также строить и обслуживать вышки сотовой связи и другое сетевое оборудование.

MVNO имеют низкие накладные расходы и могут активно тратиться на маркетинг, чтобы увеличить свои шансы на продажу минут потребителям. MVNO сами или через мобильные виртуальные сетевые адаптеры (MVNE) управляют продажами, обслуживанием клиентов и иногда маркетингом. Операторы MVNE специализируются в этих областях.

Операторы MVNO обычно предлагают предоплаченные планы и могут также предлагать постоплатные планы. Они нацелены на обслуживание сегментов рынка или ниш, которые крупные сетевые операторы обслуживают недостаточно. Такая схема позволяет компаниям предлагать мобильные услуги без существенных инвестиций, необходимых для создания беспроводной сети, и дает потребителям больше возможностей, потенциально по более низким ценам.

В регионе массовые проблемы с переносом номеров

В Крыму возникли массовые проблемы с переносом номеров при смене оператора, а также с обязательным бесплатным роумингом. После присоединения полуострова к России федеральные компании не могли легально закупать оборудование для создания собственных сетей. Теперь их могут законодательно обязать строить инфраструктуру на новых территориях.

О проблемах изданию CNews сообщил источник в отрасли. Пользователи пишут в социальных сетях, что не могут перенести свой номер в «Миранда-медиа». Сотовые операторы, продающие сим-карты на полуострове, работают в регионе на сетях других компаний. «Миранда-медиа» - местный оператор, «дочка» «Ростелекома».

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают способы решения. В Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявили о том, что часть проблем уже решена, а причиной сложностей с переносом номера был технический сбой, но остальные обращения находятся на рассмотрении.