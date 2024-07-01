В Крыму массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам

В Крыму возникли массовые проблемы с переносом номеров при смене оператора, а также с обязательным бесплатным роумингом. После присоединения полуострова к России федеральные компании не могли легально закупать оборудование для создания собственных сетей. Теперь их могут законодательно обязать строить инфраструкутру на новых территориях.



Проблемы с переносом

В Крыму возникли массовые проблемы с переносом номеров к местным операторам, выяснили «Известия». Часть крымских абонентов не может воспользоваться услугой переноса номера Mobile Number Portability (MNP).

О проблемах изданию сообщил источник в отрасли. Пользователи пишут в социальных сетях, что не могут перенести свой номер из МТС в «Миранда-медиа».

МТС продает свои сим-карты на полуострове, но работает в регионе на сетях других компаний. «Миранда-медиа» — местный оператор, «дочка» «Ростелекома».

© АндрейПопов / Фотобанк Фотодженика Федеральные операторы связи, если и работают в Крыму, но на сетях местных компаний

Минцифры и ФАС прорабатывают способы решения. В Роскомнадзоре заявили, что часть проблем уже решена: «Проблема решена, причиной сложностей с переносом номера был технический сбой. Остальные обращения находятся на рассмотрении».

Законная смена оператора

Смена оператора с сохранением номера — это законное право всех абонентов действующих в России операторов связи. В конце 2013 г., как сообщал CNews, «мобильное рабство» по было отменено. Первого декабря 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. N 253-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" и статьи 333.33 и 333.34 части второй Налогового кодекса России», разрешающий россиянам менять оператора связи без смены номера.

Сохранение номера нужно для того, чтобы не переносить все имеющиеся сервисы, в том числе и банковские. Также это до нуля снижает риск, что к аккаунтам на этих сервисах получит доступ следующий владелец номера.

Услуга переноса пользуется популярностью у россиян. По итогам 2023 г. они стали почти в 1,5 раза чаще подавать на нее заявки в сравнении с 2022 г.

Наличие проблемы в Крыму не отрицают в Роскомнадзоре. Ведомство получило семь жалоб от жителей Крыма на проблемы с портацией номеров МТС к «Миранде».

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло уже более 10 лет, но ни один федеральный сотовый оператор там до сих пор не появился. Местные операторы здесь «покрывают большую часть населения», как сказали в Минцифры. Смена «прописки» сим-карты часто нужна, например, тем, кто переехал сюда жить.

Невозможность перенести номер из региона в регион — реальная проблема, считают представители отрасли. В «Вымпелкоме» пояснили, что MNP остается сложным из-за необходимости унификации тарифов и условий обслуживания в разных регионах страны. Кроме того, должны быть тщательно проработаны все технические аспекты во избежание риска недозвонов до абонентов, которые перенесли номер в другой регион, подчеркнули в компании. В Крыму и Севастополе у «Билайна», как и у других крупных операторов, нет собственной инфраструктуры связи.

В апреле 2024 г. на экспертном совете по вопросам связи рассматривался этот вопрос. Минцифры рекомендовано продолжить работу по упрощению процедур, включая перенос номеров между субъектами России, сообщили газете представители ФАС. Служба неоднократно поднимала вопрос о реализации такого права между субъектами.

Бесплатный роуминг тоже не работает

В 2018 г. были приняты поправки в закон «О связи», которые обязали всех операторов отменить любой роуминг в пределах России. Крымчане фактически оказались вне и этого закона. Ситуацию объяснил председатель комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

Причина заключается в том, что ни один из операторов «большой четверки» в Крыму физически не присутствует и использует мощности локальных операторов. Из-за санкций они не могли «вбелую» покупать оборудование. Власти шли им навстречу, но в последние два года для этого нет никаких оснований, так как прямой импорт средств связи из западных стран запрещен, а все, что покупается, идет либо из дружественных стран, либо по параллельному импорту.

Поэтому, конечно, операторов нужно принуждать наконец преодолеть этот психологический барьер, сказал депутат: «Если они не откроют свои офисы и не создадут инфраструктуру в Крыму и других новых регионах России, то будем рассматривать законопроект, который их прямо обяжет к этому».