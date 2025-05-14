Получите все материалы CNews по ключевому слову
Яриков Владислав
|14.05.2025
|PIM.Data: самый высокий средний чек интернет-заказов среди районов Москвы отмечен в Марьиной Роще 1
|06.05.2025
|Российский рекламный рынок уже готов к потенциальному отказу от технологии cookies 1
Яриков Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production 23 1
|Google LLC 11932 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8872 1
|Apple Inc 12251 1
|Google Chrome - браузер 1590 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.