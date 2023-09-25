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билайн увеличил среднюю скорость мобильного интернета в московском метро до 130 Мбит/с

Для создания непрерывного доступа к мобильной связи во время движения пассажиров в метро билайн перераспределил частотный ресурс 3G в пользу современного и востребованного стандарта 4G. Эффект от такой модернизации можно сравнить с расширением проезжей части – вместо двухполосной дороги клиенты получают скоростное трехполосное шоссе.

В результате модернизации сети средняя скорость мобильного интернета выросла на 15% и теперь составляет 130 Мбит/с. Такой скорости более чем достаточно для работы различных сервисов от мессенджеров до видеоплатформ и онлайн-кинотеатров. Важно, что клиентам билайн в метро доступна технология VoLTE, которая обеспечивает передачу голоса в высоком качестве с эффектом присутствия и не прерывает интернет-сессию во время разговора.

Кроме этого, билайн построил 86 новых базовых станций в московском метро в 2023 году, чтобы обеспечить качественной связью новые станции метрополитена: 8 станций Большой кольцевой линии, а также станции и перегоны «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии, «Яхромская», «Физтех» и «Лианозово» Люблинско-Дмитровской ветки.

По данным билайн клиенты компании стали больше пользоваться мобильным интернетом во время движения в подземке. Так по итогам июля пассажиры метро скачали на 27% больше контента, чем в аналогичный период прошлого года. Такой тренд может быть связан с ростом качества и доступности мобильной связи в метро.

Помимо организации связи в подземном метро, билайн обеспечивает устойчивое покрытие на всем протяжении наземных линий. Например, средняя скорость мобильного интернета во время движения пассажиров на МЦД-4 составляет 38 Мбит/с, а максимальная может достигать 266 Мбит/с. Стабильную связь на протяжении всего диаметра обеспечивают 235 базовых станций.

Олег Бирюков, региональный директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (билайн): «В этом году московское метро значительно выросло – открылись новые станции, линии и диаметры, что сделало передвижение по Москве еще проще и быстрее. С первого дня открытия на всех новых объектах метрополитена доступен быстрый и надежный мобильный интернет, чтобы наши клиенты могли получать привычный сервис и оставаться на связи. Для этого мы заранее вывели в эфир новое оборудование и всю необходимую инфраструктуру и создали непрерывное покрытие на всей территории метрополитена».

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