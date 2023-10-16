Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«Мегафон» увеличил емкость сети в московском метро в 2,5 раза

«Мегафон» модернизировал телеком-инфраструктуру в Московском метрополитене, увеличив емкость сети в тоннелях и на 230 станциях. До конца 2023 г. работы по улучшению сотовой связи завершатся и на остальных станциях метро столицы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Теперь пассажирам столичной подземки даже в часы пик доступен интернет на средней скорости порядка 32 Мбит/с, а максимально возможная скорость достигает 280 Мбит/с. Модернизация охватила 11 линий метрополитена. Специалисты «Мегафона» переключили оборудование на новый высокочастотный кабель, установили современные базовые станции и провели рефарминг, в результате которого частоты сетей 2G и 3G перевели на современный стандарт LTE.

Голосовая связь и высокоскоростной интернет также появились на новых станциях, открытых в сентябре: «Яхромская», «Лианозово», «Физтех», «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». До конца 2023 г. работы по модернизации сети будут завершены на Сокольнической, Солнцевской и Люблинско-Дмитровской линиях.

«Пассажиропоток в московском метро неуклонно растет, а значит увеличивается нагрузка и на телеком-инфраструктуру. Модернизация позволила нам увеличить емкость сети в подземке в 2,5 раза. Это гарантирует абонентам стабильную голосовую связь, комфортный серфинг в интернете и просмотр видео в высоком разрешении без прерываний», — отметил директор «Мегафон» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов.

В 2024 г. «Мегафон» планирует обеспечить сотовой связью строящуюся радиальную линию метро – Троицкую. Мобильный интернет появится как в тоннелях, так и на платформах 11 станций новой ветки, общая длина которой составит 25 километров.

Антон Созонтов – о том, как разрабатывать программы, которые попадут в «Величайшие хиты» программирования
цифровизация

***

«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

Правительство выделит 632 млн рублей «дочке» МТС на суверенные базовые станции 4G и 5G

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона AYYA T1 на отечественной ОС «Аврора»: первый тест в России

Лучшие программы–синтезаторы речи: тест ZOOM

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще