Голосовой помощник «Маруся» проведет экскурсии по Музею космонавтики

Голосовой помощник VK «Маруся» расскажет о московском Музее космонавтики. Посетители узнают о начале космической эры, создании первых ракет и орбитальных станций и российских достижениях на МКС – голосовой помощник проведет их по шести залам музея.

Для начала экскурсии достаточно активировать устройство с приложением помощника и сказать: «Маруся, пошли в Музей космонавтики». Голосовая экскурсия разработана при участии специалистов музея и адаптирована для разных возрастных групп: от детей до взрослых.

«Маруся» также расскажет факты о космосе, например, о Большом красном пятне и самом большом шторме, который бушует уже 300 лет. Для того, чтобы узнать, как называют космонавтов в Китае или Германии, скажите: «Маруся, расскажи факты про космос».

Функции доступны в приложении «Маруси» и на умных устройствах с голосовым помощником.