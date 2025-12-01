Внезапный налог на роскошь. В России отключились сотни машин Porsche. Причины неизвестны, но русская смекалка помогла

В России массовый сбой автомобилей Porsche – по всей стране их владельцы не могут даже завести их. Участники профильного клуба винят во всем средства борьбы с дронами. Решить проблему простыми методами пока нельзя, но есть обходные пути, до которых водители додумались сами. Некоторые из них стоят очень дорого.

С Porsche на «Ладу»

Премиальные автомобили немецкой марки Porsche стали сбоить по всей России. Как пишет Telegram-канал Shot, жалобы поступают, в числе прочего, из Москвы и Краснодара.

Дилеры марки пока не сознаются, насколько массовым является сбой, но подчеркивают, что есть несколько потенциальных причин происходящего. Одна из них – это проблемы со связью, другая – некорректно работающая штатная сигнализация, из-за которой блокируется запуск двигателя.

Hi-Tech Mail.ru пишет, что в клубе «Porsche Россия» считают, что виноваты средства радиоэлектронной борьбы и «глушилки». Редакция CNews не нашла этих сообщений в клубе «Porsche Россия».

Пока нет данных, действительно ли виноваты системы РЭБ

Очень важно подчеркнуть, что проблема, судя по всему, затрагивает пока исключительно владельцев Porsche, передвигающихся по территории России. За пределами границ страны на на масштабное «окирпичивание» немецких премиальных автомобилей пока не жалуются.

Часть российских водителей сообщают также, что их автомобили начинают сигнализировать о проблемах с двигателем и коробкой передач, которых не было еще вчера.

Отметим, что проблема распространяется пока только на автомобили марки Porsche. Другие машины немецкого концерна Volkswagen (Audi, Seat, Bentley, VW и др.), в изобилии присутствующие на российских дорогах, если и сбоят сейчас, то пока не так массово. Также в публичном поле нет большого количества жалоб на внезапно отказавшиеся заводиться автомобили «АвтоВАЗа».

Русская смекалка

Пока информации об истинных причинах массовой поломки Porsche нет, владельцы этих автомобилей начали искать способы починить их своими силами или при помощи мастеров. Одни просто вызвали эвакуатор и отвезли машину в сервис, другие проявили смекалку и находчивость и сделали то, что обычно помогает от многих неисправностей в машинах отечественного производства.

Публикация Shot

Они просто отключили клеммы от аккумулятора, а затем вернули их на место. Это действительно помогло «оживить» даже столь технически сложный и нашпигованный электроникой автомобиль, как Porsche.

Однако решение столь же действенное, сколь и требующее терпения. Бортовую сеть автомобиля нужно отключить от аккумулятора минимум на 10 часов.

В некоторых случаях может помочь более экономичный в плане времени способ. Ряд владельцев заметили, что если включить зажигание (не завести машину, а именно включить зажигание), после чего снять минусовую клемму с аккумулятора, поставить ее обратно и затем попытаться завести мотор, то он действительно заведется. Однако если заглушить его, то затем придется повторять процедуру заново. Судя по всему, этот способ не годится для машин без замка зажигания, с кнопкой «Старт/Стоп».

Касается не всех?

На момент выхода материала не была доступна выборка автомобилей Porsche по моделям, модификациям, типам кузова и годам выпуска, внезапно переставших заводиться на территории России. Профильный портал «Авто Mail.ru» пишет, что в первую очередь страдают сравнительно старые автомобили, сошедшие с конвейера до 2020 г.

stefzn / Unsplash Чем больше электроники в машине, тем выше шанс ее поломки

В таких машинах, которым сейчас минимум пять лет, стоит старый блок VTS (Vehicle Tracking System). Этот блок отвечает за работу штатной сигнализации автомобиля со спутниковой связью.

Чем старый блок принципиально отличается от нового, и почему проблеме с запуском подвержены, по большей части, машины, оборудованные именно им, к моменту выпуска материала известно не было.

Русский бунт против немецкой электроники

Редакция CNews обнаружила на российских профильных автомобильных сайтах множество нареканий владельцев Porsche на работу блок VTS. Симптомы чаще всего точно такие же – машина ни в какую не хочет заводиться, хотя еще несколько часов назад работала.

Советы по удалению VTS из состава автомобиля уже вовсю множатся в российском интернете

В Рунете стали появляться инструкции по удалению VTS из автомобиля. Одну из них опубликовал пользователь портала Drive2 под псевдонимом glan1k, во владении которого есть дизельный Porsche Cayenne второго поколения. Эта модель выпускалась с 2010 по 2018 гг. Инструкция glan1k довольно подробная, однако избавление автомобиля от блока VTS может довольно ощутимо ударить по кошельку владельца. Пользователю glan1k отключение и удаление блока VTS обошлось, по его заверениям, в 46 тыс. руб.