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«МегаФон» улучшил качество 4G в пригороде Прокопьевска

Абонентам «МегаФона» в поселке Ясная поляна Прокопьевского района стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения и цифровыми звонками (VoLTE). Благодаря установленному оператором телеком-оборудованию скорость передачи данных в населенном пункте увеличилась до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Ясная поляна – небольшой поселок, расположенный в получасе езды на автомобиле из Прокопьевска. В нем постоянно проживает около 1000 человек. В населенном пункте есть школа, детский сад и дом культуры. Благодаря быстрому 4G работникам этих учреждений стало проще готовиться к занятиям, организовывать различные мероприятия и активности для местных жителей. Школьники могут пользоваться различными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам, а их родители – проверять электронный дневник и следить за успеваемостью детей.

«Местным жителям будет комфортно пользоваться нашими цифровыми сервисами дома, на работе или в дороге. Новый телеком-объект, работающий в низких и средних частотных диапазонах, решил сразу несколько задач — увеличение покрытия и емкости сети, скорости передачи данных – и закрыл «цифровые» потребности сельчан в досуге, обучении, трудоустройстве в удаленном формате самореализации и многом другом», - сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.

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Скорость передачи данных до 80 Мбит/с позволит абонентам «МегаФона» звонить по видеосвязи, не боясь искажения картинки или звука, получать государственные услуги, за считанные секунды скачивать и загружать «тяжелые» файлы, в удобное время оплачивать счета, пользоваться банковскими приложениями, цифровыми сервисами и стриминговыми платформами, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.

Развитие телеком-инфраструктуры в Ясной поляне расширило зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.

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