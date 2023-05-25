«Мегафон» обеспечил скоростным интернетом места загородного отдыха тюменцев

Интернет 4G «Мегафона» впервые появился этой весной в ряде популярных загородных локаций. Благодаря запуску новой базовой станции и эффективному перераспределению частот на десятках площадок в Тюмени и пригородах оператор существенно увеличил скорость передачи данных в любимых тюменцами местах отдыха. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Пригласить друзей на стрим или поделиться видео «в моменте» теперь легко могут гости Ива-парка и любители верховой езды в конном клубе вблизи Лугового. Высокая скорость интернета порадует и жителей самого коттеджного поселка. Передача данных в комфортном качестве также стала доступна для дачников садового товарищества «Ривьера». Запуск дополнительного слоя LTE позволил расширить покрытие 4G для абонентов оператора в поселке «Московский», садоводческих товариществах «Топаз» и «Надежда».

Оценят улучшенное качество связи и отдыхающие санатория «Сибирь». Благодаря повышенной проникающей способности используемого частотного диапазона скоростной интернет теперь стабильно работает в номерах и лечебных корпусах крупнейшей сибирской здравницы. Расширение зоны покрытия позволит гостям пользоваться цифровыми сервисами на пляже, в сосновом бору и других местах на обширной территории санатория. Сетью 4G «Мегафона» теперь обеспечены соседствующие с «Сибирью» садовые общества, туристические комплексы «Гнездо» и «Ясная поляна».

МегаФон обеспечил скоростным интернетом и одно из самых популярных мест отдыха – базу отдыха «Сосновый бор» на Ялуторовском тракте. В апреле 2023 г. оператор запустил здесь новую базовую станцию. Телекоммуникационное оборудование обеспечивает передачу данных сразу в двух диапазонах: один увеличивает зону покрытия, второй – повышает скорость 4G. В радиус действия станции попадают деревня Пышминка, центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма». Почувствуют улучшение качества связи и садоводы из обществ «Солнышко» и «Мичуринец».

В мае 2023 г. в зоне покрытия новой базовой станции 4G «разгонялся» до 60-70 Мбит/с, что сопоставимо со скоростью проводного интернета. Емкости сети достаточно, чтобы сохранять высокие скорости передачи данных в выходные дни, в периоды пиковой загрузки станции. Многочисленные туристы и дачники могут выходить в сеть для общения в мессенджерах, скачивать музыку и аудиокниги, запустить караоке и смотреть видео в хорошем качестве как на мобильных устройствах, так и с выводом на экраны больших форматов.

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«Мероприятия по расширению сети, улучшению качества связи – планомерная повседневная работа оператора. Наши специалисты проводят рефарминг частот, модернизируют базовые станции, строят новые объекты связи. Чтобы соответствовать потребностям наших абонентов, мы отслеживаем и анализируем сетевую нагрузку и в первую очередь расширяем возможности инфраструктуры там, где отмечаем существенный рост трафика», – сказал Евгений Пфлаумер, директор «Мегафона» в Тюменской области.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.