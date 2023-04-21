«Мегафон» расширил географию домашнего интернета в Чебоксарах

«Мегафон» увеличил зону покрытия проводного интернета в активно застраивающихся районах города. Владельцы еще 13 тыс. квартир получили возможность пользоваться высокоскоростным доступом в сеть и телевидением в комплексе с мобильной связью. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

За год инженеры «Мегафона» провели монтаж волоконно-оптических внутригородских линий в жилых комплексах «Новый город», «Новая Богданка», «Ясная поляна» и «Лента». На сегодняшний день работы охватили порядка 80 многоэтажных домов, в ближайшие месяцы к ним добавятся еще 12.

Жильцам нового фонда стали доступны объединенные телеком-услуги: безлимитный интернет на скорости до 500 Мбит/с, пакет телеканалов, сериалов и фильмов, сотовая связь. Также при необходимости они могут арендовать у провайдера двухдиапазонный Wi-Fi-роутер с функцией автоматического переподключения через смартфон и телевизионную приставку.

«При выборе квартиры в новостройке один из первых вопросов — проведен ли в дом интернет. Связь стала таким же базовым элементом, как вода и электричество. При этом нашей компании важно предоставлять максимально полный спектр услуг и комфортный сервис. Не только стабильный сигнал и высокую скорость соединения по выделенной линии, но и обслуживание через единое окно, когда не нужно тратить время на платежи по нескольким счетам», — сказал Игорь Скиба, руководитель по развитию фиксированного бизнеса «Мегафона» в Чувашии.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

***

«Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.