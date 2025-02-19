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Россия ДФО Амурская область Зейский район Зея

Россия - ДФО - Амурская область - Зейский район - Зея


19.02.2025 МТС провела масштабное обновление LTE-сети в крупных населенных пунктах Амурской области 1
10.12.2024 МТС улучшила сеть LTE для посетителей физкультурно-оздоровительного комплекса 1
01.11.2024 МТС прокачала сеть в старинном селе зейских золотодобытчиков 2
02.08.2023 «Мегафон» ускорил интернет для энергетиков и железнодорожников на севере Приамурья 1
26.05.2023 МТС подключила сеть медицинских центров Амурской области к облачному видеонаблюдению 1
28.11.2022 В амурской Рублевке впервые заработали мобильные телефоны 1
24.11.2022 В поселке Поляковский на севере Приамурья впервые появилась мобильная связь 1
10.11.2015 «МегаФон» в 5 раз увеличил скорость мобильного интернета в северных поселках Амурской области 2
19.09.2013 «Ростелеком» восстанавливает телеком-инфраструктуру в пострадавших от паводка регионах Дальнего Востока 1
28.08.2013 Операторы связи обеспечивают стабильную работу сетей в зоне чрезвычайной ситуации на Дальнем Востоке 2
18.06.2008 В Амурской области произошло землетрясение 1
23.11.2007 «1С:Бухгалтерия 8» объединила учет на региональных фабриках «Объединенных кондитеров» 1
31.07.2007 Спутник запротоколировал обстоятельства наводнения на Зее 2
22.12.2003 "Дальсвязь" ввела в строй новые АТС 1
19.06.2003 "Дальсвязь" инвестирует $500 тыс. в мультисервисную сеть Амурской области 2
28.11.2002 С космодрома Плесецк произведен запуск российского космического аппарата "Можаец" и алжирского ALSAT-1 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 6
МегаФон 8940 3
Ростелеком 9742 2
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 2
8263 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1485 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 250 1
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 1
Этажи 0 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 38 1
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 37 1
Красный октябрь 30 1
Йошкар-Олинская кондитерская фабрика 1 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 1
Сормовская кондитерская фабрика 2 1
Южуралкондитер 1 1
Кондитерская фабрика имени К. Самойловой 1 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7773 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3458 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6981 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5746 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8066 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9798 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1630 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2541 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24265 1
Умные платформы 1698 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3876 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3997 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 339 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12605 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6466 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1020 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2313 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2897 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6834 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4048 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2522 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3324 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7624 1
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11670 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2765 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 237 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 453 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 1
Двинина Олеся 56 4
Седов Владимир 12 1
Белейчев Александр 9 1
Заболотный Игорь 45 1
Дудкин Максим 27 1
Гладилов Валерий 1 1
Земнухов Денис 19 1
Россия - ДФО - Амурская область 741 12
Россия - РФ - Российская федерация 145271 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 4
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 3
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 3
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 54 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1158 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 202 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Ульчский район - Богородское - Де-Кастри 20 2
Россия - ДФО - Амурская область - Магдагачинский район - Магдагачи 11 2
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 48 2
Россия - СФО - Новосибирск 4324 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Земля - планета Солнечной системы 10400 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Армения - Республика 2292 1
Беларусь - Белоруссия 5701 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3120 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1675 1
Турция - Турецкая республика 2368 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1510 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1556 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 1
Таиланд - Королевство 823 1
Россия - ПФО - Пензенская область 595 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 463 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 236 1
Нигерия - Федеративная Республика 318 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 320 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 327 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 213 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 78 1
Россия - ПФО - Чувашия - Комсомольский район 39 1
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 47 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1273 3
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8657 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1647 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
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ОПК - Космические вооружения - Космические войска 165 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
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