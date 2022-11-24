В поселке Поляковский на севере Приамурья впервые появилась мобильная связь

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила голосовую связь и мобильный интернет в одной из самых отдаленных точек Амурской области – поселке Поляковский. Теперь более 250 жителей населенного пункта, расположенного в 670 километрах от областного центра, могут пользоваться необходимыми цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Поселок Поляковский находится в отдалении от основных транспортных магистралей в глубинке Зейского района Амурской области. Из-за особенностей расположения здесь ранее не было мобильной связи. Благодаря МТС жители Поляковского теперь могут общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«Наша компания поддерживает курс на запуск связи в самых отдаленных населенных пунктах Амурской области, потому что мы построили инфраструктуру для обеспечения проводным интернетом социально значимых объектов более чем в 100 селах. Также активизировалось промышленное освоение севера Приамурья – горнодобыча, строительство заводов, второй ветки БАМа и развитие приисков. Запуская на этих объектах связь, мы можем попутно подключать и малые населенные пункты, в которые из-за огромной отдаленности прокладывать оптику было бы экономически сложно. Сегодня таким образом мы можем обеспечивать связью поселки Зейского, Селемджинского и Тындинского районов. Связь в них важна не только для доступа к дистанционным сервисам, это часто единственная возможность учиться, работать, удаленно оформлять документы в период распутицы или паводков», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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Запуск связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Амурской области МТС реализует в рамках программы софинансирования с Министерством цифрового развития региона.