МТС прокачала сеть в старинном селе зейских золотодобытчиков

МТС провела работы по модернизации телеком-оборудования и усилению сети в селе Овсянка Зейского района. Технические специалисты МТС расширили диапазон частоты LTE, увеличили покрытие и емкость сети в результате чего, скорость передачи данных выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная мобильная сеть доступна на всей территории крупного села, где расположено несколько образовательных учреждений, спортивная и музыкальная школы, дома культуры и библиотека. Более 2000 жителей Овсянки смогут теперь воспользоваться новыми скоростными параметрами мобильной сети для ведения бизнеса, онлайн, учебы, смотреть прогнозы погоды и узнавать о гидрологической обстановке на реке Зея.

Овсянка расположена на севере Амурской области вблизи города Зея. Первые упоминания о селе датируются 1885 г., когда в этих местах обнаружили золотые промыслы. Первопоселенцы работали на приисках, занимались извозом, снабжали золотопромышленников различными товарами и продовольствием, сеяли зерно на продажу. По одной из версий именно высокие урожаи овса дали название селу. Сегодня жители также занимаются сельским хозяйством и работают вахтовым методом на золотодобывающих предприятиях региона. Обновленная сеть позволит общаться с родными и близкими и совершать видеозвонки в высоком качестве, пользоваться услугами онлайн-банкинга и обмениваться «тяжелыми» фалами даже в часы пик.

«На севере области расположены крупнейшие промышленные и логистические предприятия, идет строительство новых железнодорожных магистралей и автодорог. Дальнейшее освоение территорий и запуск новых предприятий требуют расширения покрытия сети и модернизацию действующего телеком-оборудования, способного обеспечить возрастающие потребности как в промышленном секторе, так и среди населения. МТС запускает новые базовые станции и обновляет сеть по всей территории Амурской области, благодаря чему местные жители и сотрудники предприятий могут пользоваться всеми цифровыми сервисами экосистемы МТС на комфортных скоростях», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.