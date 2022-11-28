В амурской Рублевке впервые заработали мобильные телефоны

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, первой из операторов запустила голосовую связь и мобильный интернет в северных поселках Умлекан и Рублевка Амурской области. Теперь около 300 жителей сел могут пользоваться цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Умлекан и Рублевка находятся в глубинке Зейского района Амурской области. Ранее здесь не было мобильной связи. Благодаря МТС жители двух отдаленных поселков теперь могут общаться с родными, пользоваться госуслугами, узнавать последние новости через интернет и связываться с экстренными службами в случае необходимости.

«В Умлекане и Рублевке теперь доступна голосовая связь такого качества, будто собеседник ведет разговор из соседней комнаты, а скорость мобильного интернета не уступает по качеству в Благовещенске и любых других крупных городах России. Теперь местные жители могут подключаться к любым цифровым сервисам, «личным кабинетам», в магазинах можно устанавливать онлайн-кассы. Скорости достаточно, чтобы проводить онлайн-трансляции или участвовать в вебинарах», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подключение реализовано по программе софинансирования строительства инфраструктуры связи в малых и отдаленных селах с Министерством цифрового развития и связи Амурской области.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.