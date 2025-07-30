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Нижегородова Дарья
УПОМИНАНИЯ
Нижегородова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭЛАР ЭларСкан 152 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1877 1
|СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2938 1
|Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 733 1
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Ключевых фраз выявлено - 1374890, в очереди разбора - 748028.
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