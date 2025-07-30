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«ЭларСкан» поможет в модернизации музейных фондов

В Липецком областном краеведческом музее начался важный этап модернизации фондов — специалисты приступили к переводу в цифровой формат значимой части коллекции, включающей советские агитационные плакаты 1950-60-х гг. Благодаря новому отечественному планетарному сканеру «ЭларСкан» эти раритетные экспонаты теперь будут опубликованы на портале Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации.

Для реализации проекта используется профессиональный планетарный сканер «ЭларСкан А1-600» — настольная компактная модификация с трансформируемой колыбелью, позволяющая работать с оригиналами крупного формата до А1+. Особенностью оборудования является возможность адаптации под различные типы материалов: сканер поддерживает как плоский режим (180 градусов), так и V-режим (120 градусов), что обеспечивает бережное сканирование сшитых оригиналов как с полным, так и с неполным раскрытием.

Как отметила главный хранитель фондов музея Дарья Нижегородова, оцифровка этой коллекции представляет особую ценность для сохранения культурного наследия: «Плакаты середины прошлого века — это не просто музейные экспонаты, а важные исторические документы, отражающие дух эпохи. Их цифровые копии позволят исследователям работать с материалами, не подвергая оригиналы риску повреждения».

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Липецкий областной краеведческий музей, чья история насчитывает более века, сегодня хранит уникальное собрание — свыше 300 тыс. музейных предметов. В фондах представлены археологические находки, этнографические коллекции, нумизматические раритеты, произведения живописи и графики, скульптура, предметы быта разных эпох, а также обширное собрание фотографий, документов и редких книг. Оцифровка плакатной коллекции становится очередным шагом в масштабной работе по сохранению и популяризации культурного наследия региона.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов, гарантируя независимость от иностранных решений и соответствие современным стандартам безопасности.

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