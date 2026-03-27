Расходы «Аренадаты» на персонал выросли в полтора раза. Компания хочет стабилизировать рост команды

Выручка «Аренадаты» выросла до 8,75 млрд руб., показатель OIBDA составил 3,2 млрд руб. показатель NIC - 2,8 млрд руб. Также расходы на персонал увеличились в полтора раза, в связи с чем компания хочет провести «стабилизацию роста команды и оптимальное использование ресурсов».

Итоги работы «Аренадаты» в 2025 году

Разработчик СУБД компания «Аренадата» представила финансовые итоги 2025 г. Выручка компании за год выросла на 46% и составила 8,75 млрд руб. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации) увеличился на 44% и составил 3,2 млрд руб.

Показатель OIBDAC (показатель OIBDA за вычетом капитальных затрат) увеличился на 31% и составил 2,78 млрд руб. Чистая прибыль выросла на 52% и составила 2,95 млрд руб. Показатель NIC (чистая прибыль, увеличенная на расходы по программам долгосрочной мотивации и амортизации за вычетом капитализированных расходов) вырос на 26% и составил 2,8 млрд руб.

Капитальные затраты выросли в 5,7 раз и составили 373 млн руб. Чистый долг имеет отрицательное значение - минус 2,8 млрд руб. В основном это связано с покупкой интеллектуальных прав на продукт Arenadata Prosperity, без этого приобретения рост капитальных затрат составил бы лишь 10%.

Презентация компании Arenadata
«Группа «Аренадата» ежегодно опережает темпы роста рынка СУБД и инструментов обработки данных, - заявила директор по внешним коммуникациями и связям с инвесторами компании Екатерина Арланова. - Компания сохраняет стратегический ориентир по росту кратно быстрее рынка, чему способствует эволюционное развитие продуктового портфеля, накопленная экспертиза команды мирового уровня и увеличение доли вендоров в структуре ИТ-расходов заказчиков».

Структура выручки «Аренадаты»

В компании отметили, что в структуре выручку преобладают лицензии - на них приходится 64%. При этом растет доля консалтинга и технической поддержки - 21% и 15% соответственно. А облачная выручки (от подписки на ПО) в 2025 г выросла а 2,2 раз .

В государственном секторе выручка от продаж государственным и региональным органом власти выросла в 2,5 раза., выручка от решения на базе платформы «Гостех» - в два раза, Число активных клиентов увеличилось в полтора раза. На платформе «Гостех» продукты «Аренадаты» используются в 18 ГИС (государственные информационные системы).

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода
«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода Импортонезависимость

Также в компании считают, что сделали верную ставку на расширения за счет приобретения компаний - уже в 2025 г. «Аренадата» реализовала синергию с присоединенными активами и вышла на рынок с комплексным предложением проектов и услуг по работе с данными.

Кроме того, в компании отметили, что маржинальность по управленческим показателям OIBDAC и NIC составила 32%. «Это свидетельствует об операционной эффективности даже в условиях инвестиций в развитие штата сотрудников и инфляции затрат», - полагают в «Аренадате».

Число сотрудников на конец 2025 г. составило 836, увеличившись за год на 32%. Расходы на персонал выросли на 49%, при это в компании обещают в 2026 г. провести «стабилизацию роста команды и обеспечить оптимальное использование ресурсов». Расходы на маркетинг сократились за год на 16%, составив 1,1% от выручки. В 2026 г. долю маркетинговых расходов от выручки компании планируется сохранить на таком же уровне.

Прогноз на 2026 год

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

По итогам 2026 г. компания прогнозирует рост выручки на 20 - 40%,, то есть до 10,5 - 12,25 млрд руб. Но, учитывая «сохраняющуюся неопределенность в скорости реализации технологических проектов нашими клиентами, текущую макроэкономическую ситуацию и характерный для группы сезонный фактор бизнеса», прогноз будет уточнен по итогам первого полугодия 2026 г.».

«В числе основных приоритетов 2026 г. мы выделяем сохранение высокого уровня маргинальности по OIBDAC и NIC за счет повышения внутренней эффективности, а также дальнейшее увеличение количества клиентов, в ом числе благодаря заключению альянсов и партнерств. Более того, мы намерены следовать опубликованной дивидендной политике и направлять нам ыплаты дивидендов не менее 50% от скорректированной чистой прибыли (NIC)».

Игорь Королев

Другие материалы рубрики

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

ЦИАН расширил штат, увеличил расходы на маркетинг и ИИ

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Основатель «Делимобиль» перекупил подешевевший пакет акций компании

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

Rutube кратно нарастил доходы от рекламы и теперь зарабатывает миллиарды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
