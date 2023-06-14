МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает об увеличении скорости мобильного интернета на основных площадках фестиваля «Музейное лето» в Туле, Ясной Поляне и других популярных туристических локациях. Быть на связи смогут тысячи туляков и гостей региона, которые съедутся со всей страны. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС прокачала сеть и на треть увеличила скорости мобильного интернета в «сердце» региона – в районе Тульского кремля, где пользоваться всеми цифровыми сервисами, загружать интернет-страницы официального сайта фестиваля с программой, отправлять фото и видео в соцсетях можно, даже находясь за четырехметровыми древними стенами.

Комфортно смогут себя чувствовать туляки и туристы в Музейном квартале, на улице Металлистов. Здесь пройдет множество мероприятий «Музейного лета в Туле», например, сейчас в тульском филиале Государственного исторического музея действует выставка гобеленов, на которых в том числе изображены гербы тульского дворянства. С помощью интернет-ресурсов о геральдике можно определить значение элементов гербов и понять их смысл.

В Ясной Поляне туристы смогут не только знакомиться с коллекцией и выставками Музея-усадьбы, но и слушать аудиокниги в онлайн-библиотеке «Строки» МТС и серию подкастов о Льве Толстом и его супруге Софье Андреевне, которые записали научные сотрудники.

Также мероприятия событийного культурного, сельского и рекреационного туризма в рамках проекта «Музейное лето в Туле» пройдут в Богородицке, Свиридово Веневского района и других локациях, где также увеличена скорость мобильного интернета для местных жителей и туристов.

«По данным МТС Travel и Bronevik.com, Тула в этом году наравне с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи вошла в топ-10 городов России, куда россияне планируют поехать. Это говорит о высокой эффективности туристической отрасли и гостеприимности региона. Качественная голосовая связь и мобильный интернет значительно повышает привлекательность Тульской области и ее главных туристических локаций, а также позволяет пользоваться в полной мере всеми цифровыми сервисами, которые могут понадобиться в путешествии: слушать аудиогиды, делать онлайн-платежи, заказывать гостиницу, вызывать такси, оплачивать каршеринг, смотреть фильмы или слушать музыку в дороге и так далее. Мы модернизировали сеть на всех самых популярных маршрутах, чтобы тулякам и гостям региона было еще комфортнее», – сказал директор МТС в Тульской области Артемий Кашников.

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк ПО

Ранее МТС прокачала популярный «Императорский маршрут», который насчитывает 28 локаций, район Московского железнодорожного вокзала, а также трассу М4.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.