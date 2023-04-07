МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут»

МТС модернизировала сеть по ходу «Императорского маршрута» в Туле. Благодаря установленному дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета в районе Тульского кремля, на пути к Московскому вокзалу, художественному музею и к Дому дворянского собрания выросла до 60 Мбит/с.

Императорский маршрут рассказывает гостям Тулы о династии Романовых, с которой связана реализация важнейших достижений государства в период XVII-XX веков. В Туле царская семья бывала часто благодаря близости к двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу. Маршрут, запущенный два года назад, является одним из самых популярных у туристов. Маршрут насчитывает 28 локаций, и по всей его протяженности МТС «прокачала» скорость мобильного интернета, начиная от Московского вокзала, куда традиционно прибывает основная часть туристов. Кроме того, дополнительное телеком-оборудование было установлено на Красноармейском проспекте, где можно увидеть величественное здание в стиле русского классицизма – дом известной тульской купеческой династии потомственных почетных граждан Добрыниных.

К началу туристического сезона МТС «разогнала» мобильный интернет и вблизи Тульского кремля со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский областной краеведческий музей, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, филиал Государственного исторического музея, филиалы «Куликово поля» и «Ясной поляны», Туристско-информационный центр. Ежегодно кремль посещает около миллиона человек, а начиная с апреля турпоток начинает увеличиваться.

«Мы имеем опыт обеспечения связью больших современных объектов – торговых центров, спортивных комплексов, университетов, где здания выстроены из стекла и бетона. Исторические здания – всегда более серьезная проверка для мобильной связи. К примеру, стены Тульского кремля толщиной 3-4 метра и плохо пропускают сигнал, поэтому мы установили в этом районе дополнительное оборудование и усилили сеть. Цифровые технологии способствуют развитию туризма в Туле, поэтому к началу теплого сезона мы усилили связь на территории всего «Императорского маршрута», чтобы туристы могли пользоваться комфортной голосовой связью и мобильным интернетом на высокой скорости возле любой городской достопримечательности», – сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

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Тульский кремль и исторический центр Тулы входит также в маршрут аудиогида МТС «Городские легенды». Стартовая точка маршрута – ул. Советская, 25. Здесь на стене здания, рядом со входом в салон МТС со стороны ул. Революции, размещен QR-код, ведущий к приложению с аудиогидом. Пользоваться бесплатной аудиоэкскурсией могут абоненты любого оператора связи.