МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле

МТС модернизировала сеть по ходу «Императорского маршрута» в Туле. Благодаря установленному дополнительному телеком-оборудованию скорость мобильного интернета в районе Тульского кремля, на пути к Московскому вокзалу, художественному музею и к Дому дворянского собрания выросла до 70 Мбит/с.

«Императорский маршрут» рассказывает гостям Тулы о династии Романовых, с которой связана реализация важнейших достижений государства в период XVII-XX веков. В Туле царская семья бывала часто благодаря близости к двум столицам – Москве и Санкт-Петербургу. Маршрут, запущенный три года назад, является одним из самых популярных у туристов. Программа насчитывает 28 локаций, и по всей его протяженности МТС «прокачала» скорость мобильного интернета, начиная от Московского вокзала, куда традиционно прибывает основная часть туристов. Кроме того, дополнительное телеком-оборудование было установлено на улице Революции, где находятся Тульский государственный академический театр, Дом-музей Викентия Вересаева и креативный кластер «Октава».

В зоне покрытия скоростным мобильным интернетом МТС находятся также Тульский кремль со всем историко-культурным комплексом, где находятся музей «Тульский кремль», «Тульские самовары», Тульский областной краеведческий музей, Мемориальный музей Н. И. Белобородова, Музей декоративно-прикладного и народного искусства, филиал Государственного исторического музея, филиалы «Куликово поля» и «Ясной поляны», Туристско-информационный центр. Ежегодно кремль посещает около миллиона человек, а к июлю турпоток ощутимо возрастает.

«Пик летнего туристического сезона – всегда серьезная проверка для мобильной связи, тем более там, где имеются исторические здания с толстыми стенами. К примеру, стены Тульского кремля толщиной 3-4 метра и плохо пропускают сигнал, поэтому мы регулярно анализируем качество сети и устанавливаем в этом районе дополнительное оборудование. Также теперь на всей протяженности «Императорского маршрута» туристы могут пользоваться комфортной голосовой связью и мобильным интернетом на высокой скорости возле любой городской достопримечательности», – сказал директор филиала МТС в Тульской области Артемий Кашников.

Тульский кремль и исторический центр Тулы входят в путеводитель «МТС Travel», который получают иногородние туристы в приветственном SMS. Воспользоваться гидом могут абоненты всех операторов.