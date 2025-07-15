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Андреев Егор


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
02.09.2022 Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Андреев Егор и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi Technologies - Киви Технологии 3 1
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
Гурутакси - Taxi Guru 3 1
NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25161 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7675 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16418 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5117 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1996 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10942 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12537 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5198 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54083 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69414 1
NanduQ - Qiwi Открытый город 20 1
NanduQ - Qiwi Биллинг онлайн 8 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1149 1
Протопопов Андрей 34 1
Мерзликин Александр 5 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 940 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 566 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19533 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3681 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1372588, в очереди разбора - 749480.
Создано именных указателей - 178576.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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