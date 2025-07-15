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Андреев Егор
УПОМИНАНИЯ
|15.07.2025
|Московский Политех появился на картах 2ГИС с поэтажными планами всех корпусов 1
|02.09.2022
|Qiwi заплатила 700 миллионов за платформу платежей для такси 1
Андреев Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 152 1
|Гурутакси - Taxi Guru 3 1
|NanduQ - Qiwi Таксиагрегатор 7 1
|NanduQ - Qiwi 1000 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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