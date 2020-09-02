Microsoft и Дарвиновский музей запустили AR-квест

В День знаний стартовал совместный проект Дарвиновского музея и компании Microsoft в России — квест «Код жизни». Это один из первых AR-квестов и самый большой музейный квест в России — от стартовой точки до финала надо пройти более 2 тыс. м2 музейной экспозиции. Коллекция музея дает возможность задуматься о важнейших вопросах развития человечества и сохранения Планеты.

Идея проекта — создать высокотехнологичный AR-квест в формате развлечения в обучении, который привлечёт в современный научный музей подростков и молодёжь.

Для реализации проекта был выбран Дарвиновский музей — один из самых популярных музеев среди детей и подростков в России (ежегодно музей посещает более 200 тыс. детей). Партнером по созданию квеста стала компания Next.space, которая специализируется на технологиях VR и AR и инновационных музейных проектах.

Сюжет игры разворачивается в 2057 г. (в год 150-летия Дарвиновского музея), когда человечество вплотную приблизилось к расшифровке генома всех живых существ на Земле. За сбором недостающих данных игрока отправляют в Дарвиновский музей, где хранятся образцы ДНК редких и исчезнувших видов животных. Посетитель будущего выполняет задания, которые дает ему искусственный интеллект, решает головоломки и ищет скрытые среди экспонатов музея «ключи» и подсказки.

Квест «Код жизни» основан на мультимедийных технологиях: игроки взаимодействуют с реальными экспонатами в режиме AR и ориентируются на местности по 3D-карте залов музея. Перевод на английский язык осуществляется при помощи когнитивных сервисов Microsoft.

«Для нашего музея особенно важно, что квест носит не только развлекательный, но и обучающий характер. Для того, чтобы найти «Код жизни», нужно взаимодействовать с реальными музейными экспонатами – всего в квесте участвует более 30 современных и вымерших животных, от рыбы-луны до велоцираптора. Благодаря интерактивной подаче полезная информация о них очень легко запоминается. Квест бесплатный, и его можно проходить всей семьей или вместе с друзьями», — сказала Анна Клюкина, директор Государственного Дарвиновского музея.

«В 2019 г. Microsoft начала реализацию новой региональной стратегии с фокусом на образовательные и культурные проекты, одним из элементов которой стало подписание меморандума о сотрудничестве между «Microsoft Россия» и Российским комитетом Международного совета музеев (ИКОМ России) по цифровизации. В рамках этого соглашения Microsoft сотрудничает с музеями в разных форматах, от цифровизации коллекций и музейного пространства, до создания нового креативного цифрового контента, повышающего интерес к экспозиции – примером последнего является запуск квеста в партнерстве с Дарвиновским музеем. У музея фантастическая коллекция и база знаний, и мы вместе ищем способы, как с помощью современных решений и новых форматов объединить образование и музейное наследие с возможностями инклюзивных технологий», – отметила Кристина Тихонова, президент «Microsoft Россия».

Квест «Код жизни» доступен всем посетителям музея. На следующем этапе квест также смогут пройти пользователи, которые по каким-то причинам не могут посетить музей. Путешествовать по экспозиции можно будет виртуально благодаря панорамам 360°.