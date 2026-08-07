Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Тульская область Щекинский район Щекино
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 26
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
|Тульский международный бизнес центр 1 1
|Утюг ТЦ 1 1
|Тулагоргаз 3 1
|Россети Ленэнерго 1699 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Раков Ярослав 51 3
|Кашников Артемий 32 2
|Иванинский Павел 1 1
|Смиркин Дмитрий 17 1
|Калугин Сергей 169 1
|Глотов Дмитрий 15 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Марьясов Игорь 35 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Ершов Сергей 15 1
|Ярцев Андрей 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.