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Россия ЦФО Тульская область Щекинский район Щекино

Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино

СОБЫТИЯ


07.08.2026 «МегаФон»: главными ценителями онлайн-кино в Тульской области стали мужчины от 30 до 40 лет 1
31.10.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 17 поселений Тульской области 1
28.06.2024 МТС передала LTE часть «дальнобойных» частот в 10 районах Тульской области 1
01.12.2023 Еще более 700 тульских семей получили доступ к скоростному домашнему интернету 1
19.10.2023 МТС обеспечила мобильным интернетом тепличный комплекс «Тульский» 2
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области 1
04.04.2016 Жители 67 сельских поселений Тульской области смогут воспользоваться высокоскоростным доступом в интернет 1
18.12.2015 Высокоскоростным доступом в интернет будут обеспечены 224 населенных пункта Тульской области 1
17.12.2014 Tele2 запустила первую сеть 4G 1
31.03.2014 Участковые в Тульской области обеспечены sim-картами МТС 1
25.11.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в трех районах Тульской области 1
11.11.2013 «Билайн» модернизирует сеть в Тульской области 1
07.10.2013 «Билайн» открыл в Тульской области 9 брендированных модулей 1
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области 1
23.05.2013 «Билайн Бизнес» расширил свое присутствие в торговых и офисных центрах Тульской области 1
22.05.2013 «Билайн» повысил скорость мобильного интернета в пяти районах Тульской области 2
22.02.2013 «Билайн» повысил скорость доступа в интернет в Тульской области 1
08.02.2013 Абонентов «Билайн ТВ» в Тульской области стало больше на 40% 1
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
18.12.2012 МТС выходит в новые города с услугами платного телевидения и доступа в интернет 1
14.12.2012 МТС запустила фиксированную сеть связи в Щекино и Борисоглебске 1
05.12.2012 5 населенных пунктов Пермского края соединила оптическая магистраль «Ростелекома» 1
20.10.2011 Центральный филиал «МегаФона» запустил услугу «Вызов такси» 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком 10948 4
ВымпелКом - Билайн Центральный регион 55 4
МегаФон 10742 2
Профит Плюс БЦ 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Sony 6739 1
ФОРС - Центр разработки 703 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 1
МегаФон Центральный филиал 92 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 1
СофтЭксперт 48 1
Администрация Тулы - ЦПКиО имени Белоусова - Центральный парк культуры и отдыха имени П.П. Белоусова 4 1
Тульский международный бизнес центр 1 1
Утюг ТЦ 1 1
Тулагоргаз 3 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 5
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 4
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 687 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 3
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 2
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 2
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 1
Мобильная связь - Короткий номер 399 1
Контактный центр - Call Routing - Интеллектуальная маршрутизация входящих звонков - Интеллектуальная маршрутизация вызовов - Переадресация вызова 112 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
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ЭОС Дело-web 209 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 2G-сеть 3 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
SAP Crystal Reports 53 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
Раков Ярослав 51 3
Кашников Артемий 32 2
Иванинский Павел 1 1
Смиркин Дмитрий 17 1
Калугин Сергей 169 1
Глотов Дмитрий 15 1
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