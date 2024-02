Американские ИТ-фонды поглощают компанию, созданную экс-главой «Мегафона»

SPAC-компания Quadro Acquisition One Corporation, созданная экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным, нашла партнера для слияния. Им станет группа американских фондов Global Growth Holdings, инвестирующая в ИТ и медицинские технологии.

Quadro-I сливается с группой фондов Global Growth Holdings

SPAC-компания Quadro Acquisition One Corporation (Quadro-I) нашла партнера для слияния. Им станет группа американских фондов Global Growth Holdings, принадлежащая бизнесмену Грегу Линдбергу (Greg Lindberg).

В группу Global Growth Holdings входят семь компаний, работающих в сфере ПО, облачных ИТ-сервисов и медицинских услуг. Благодаря сделке Global Growth Holdings станет публичной компанией с листингом на американской бирже Nasdaq и оценкой в $3 млрд.

Сейчас внутри Global Growth Holdings действует ряд трастов, которые будут заменены публичной структурой. Компанию возглавит Прашант Упадхая (Prashant Upadhyaya), обладающий 28-летним опытом в рекламе, медиа, сертификации, исследованиях и медицинских ИТ-сервисе.

Как Иван Таврин выводил SPAC-компании на Nasdaq

SPAC называется компания, которая не имеет активов, но при этом выходит на биржу. Такая компания создается с целью слияния с другой структурой, которая таким образом хочет получить статус публичной. Средства, привлеченные в ходе размещения, помещаются на специальный счет и будут доступны только после осуществления слияния. Если в течении определенного периода слияние не будет осуществлено, то средства возвращаются инвесторам.

Quadro-I первоначально называлась Kismet Acquisition Two (Kismet-II). Она, как и две другие SPAC-компании с похожими названиям – Kismet Acquisition One (Kismet-I) и Kismet Acquisition Three (Kismet-III) - была создана владельцем холдинга «Медиа-1» и бывшим президентом «Мегафона» Иваном Тавриным.

В конце 2020 – начале 2021 гг. все три компании провели IPO (первичное размещение акций) на Nasdaq. Совокупный объем трех размещений составил $700 млн, в том числе Kismet-II привлекла II. Все три компании рассматривали возможность слияния с российскими структурами, работающими в секторе TMT (телекоммуникации, медиа, технологии).

Проблемы после начала СВО

В начале 2021 г. Kismet-I осуществила слияние с созданным россиянами кипрским разработчиком мобильных игр Nexters. Компания, таким образом, получила листинг на Nasdaq. Однако весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, западные биржи приостановили листинг большинства компаний с российскими корнями, включая Nexters.

Вернуться на Nasdaq компания Nexters смогла только в 2023 г.: для этого она ушла из России и была переименована в Gdev. Что касается Kismet-II и Kismet-III, то сначала обе компании объявили, что переориентируются на поиск партнеров в странах Европы, ближнего Востока и Африки.

Новые владельцы Kismet-II

Затем Таврин продал свою долю (21%) в Kismet-II, которой он владел через компанию Kismet Sponsor.

Покупателем выступил зарегистрированный в Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) фонд Quadro Sponsor, созданная литовцем Гедрюсом Пукасом. Он долгое время работал в России в инвестиционной компании «Тройка – Диалог» (нынешнее название – «Sberbank-CIB»).

Новым гендиректором Kismet-II стал бывший партнер фонда UFG Private Equity Дмитрий Елкин. Ранее Елкин через компанию Twelve Seas Capital организовал несколько SPAC-компаний, которые провели IPO на бирже Nasdaq. Kismet-II была переименована в Quadro-I, а срок для поиска актива для слияния, первоначально составлявший два года, несколько раз продлевался.

Среди сторонних инвесторов в акции Qudro-I вложились американские фонды Glazer Capital (7,7%) и First Trust Solutions (7,35) и японская инвестиционная компания Nomura Holding (4,4%). Что касается Kismet-III, то весной 2023 г. она была ликвидирована с возвратом средств инвесторам.