Власти запретили «Яндекс.Такси» покупать конкурента

ФАС отклонила ходатайство «Яндекс.Такси» на покупку ГК «Везет»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила об отказе в удовлетворении ходатайства о согласовании сделки по покупке «Яндекс.Такси» своего конкурента – группы компаний «Везет». Ведомство пришло к выводу, что в результате совершения данной сделки «Яндекс.Такси» и группа ГК «Везет» усилят доминирующее положение как на всей территории России, так и в границах более половины регионов.

При рассмотрения данного ходатайства ФАС провела анализ состояния конкуренции на рынке агрегаторов такси и установила, что при осуществлении сделки и дополнительного соглашения, совокупная доля агрегаторов такси «Яндекс.Такси» и группы «Везет» увеличится и составит 70% в географических границах России, свыше 80% в границах 19 субъектов и свыше 50% в границах 32 субъектов федерации.

«На сегодняшний день, водители такси могут выбирать между разными агрегаторами в целях поиска наиболее выгодных условий перевозки и высокого пассажиропотока, - заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. – Пассажиры также свободно переключаются между разными агрегаторами такси в поисках более низкой цены поездки или меньшего времени подачи автомобиля».

ФАС не разрешила «Яндекс.Такси» купить конкурента – группу компаний «Везет»

«Проанализировав все представленные сторонами сделки материалы, с учетом проведенного анализа рынка агрегаторов такси, ФАС пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров, - продолжил Голомолзин. – Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси».

Что представляют из себя «Яндекс.Такси» и ГК «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» была образована в 2017 г. путем слияния активов «Яндекса» в области доставки такси и активов Uber в России и на постсоветском пространстве. Yandex (владелец российского «Яндекса») получил в компании 59,3%, Uber – 36,6%.

Группа «Везет» была образована также в 2017 г. путем слияния двух агрегаторов по заказу такси: Rutaxi (использовала бренды «Везет» и «Лидеры») и Fasten (работала под брендами «Такси.Сатурн» и Redtaxi). Акционерами объединенной компании стали гендиректор Fasten Евгений Львов и фонд UFG Private Equity, ранее инвестировавший в Fasten $100 млн.

Как «Яндекс.Такси» пытался купить ГК «Везет»

Летом 2019 г. «Яндекс.Такси» договорилась о приобретении активов ГК «Везет», включая ИТ-платформу для управления заказами такси Rutaxi и call-центр. Предполагалось, что продавцы получат за данные активы до $71,5 млн наличными и до 3,6% акций «Яндекс.Такси» в зависимости от достижения проданными компаниями ключевых целей по операционным и иным показателям.

Головной структурой ГК «Везет» является кипрский оффшор Fasten, который владеет активами группы через другой оффшор из данной юрисдикции – Deanfirm. В рамках сделки Deanfirm должен был разделить свои активы и выделить часть из них в новый оффшор Axelcroft, который и должен был быть продан «Яндекс.Такси».

Затем «Яндекс.Такси» направила соответствующее ходатайство в ФАС, однако конкурент «Яндекс.Такси» Gett попросил ФАС не удовлетворять ходатайство. Компания предупредила, что сделка по покупке «Яндекс.Такси» активов ГК «Везет» будет «строго негативной для рынка, создаст непреодолимые барьеры для новых инвестиций в отрасль со стороны новых участников и сильное осложнение развития существующих».

Глава ФАС Игорь Артемьев также высказывал беспокойство относительно возможного ограничения конкуренции и предположил, что, в зависимости от региона, ведомство может обязать владельцев ГК «Везет» продать свои активы конкурентам «Яндекс.Такси».

В итоге «Яндекс.Такси» четыре раза подавала ходатайства в ФАС на покупку активов ГК «Везет» и трижды сама их отзывала. Первое ходатайство было отозвано из-за изменения структуры сделки: в нее было решено включить сервис грузоперевозок «Везет.Добро».

Повторное ходатайство было отозвано из-за необходимости предоставить ФАС дополнительную информацию для анализа состояния конкуренции на рынке, который затрагивает сделку. В январе 2020 г. было подано третье ходатайство.

Как рассказывал Игорь Артемьев, тогда «Яндекс.Такси» предложил новую методику оценки рынка агрегаторов такси, так как по модели, которую использовала ФАС, у «Яндекс.Такси» была «зашкаливающая» доля в некоторых городах. При этом глава ФАС говорил, что служба не была готова принять новую модель от «Яндекс.Такси», но продолжала консультации с компанией.

Проблемы такси в условиях пандемии

В апреле 2020 г. «Яндекс.Такси» в третий раз отозвала свое ходатайство. Тогда неофициально сообщалось, что в условиях пандемии коронавируса компания решила сместить приоритеты в пользу текущих партнеров: водителей и таксопарков.

В мае в ФАС было подано четвертое по счету ходатайство от «Яндекс.Такси», которое теперь было отклонено регулятором.

Пресс-служба «Яндекс.Такси» заявила, что оценки компании расходятся с оценкой ФАС и компания ждет подробного мотивированного решения. Также стало известно, что «Яндекс.Такси» выделит 500 млн руб. на поддержку спроса на свои услуги.Пресс-служба ГК «Везет» предоставила аналогичный комментарий.

Ранее представитель ГК «Везет» говорил газете «Коммерсант», что в апреле 2020 г. из-за пандемии коронавируса и резкого падения спроса на услуги такси компания потеряла до 60% заказов на ключевых территориях. Источником капитала для ГК «Везет» могла бы стать сделка с «Яндекса.Такси», без одобрения которой со стороны ФАС у компании не будет возможности получить необходимые инвестиции в размере 8-9,5 млрд руб. А без этого бизнес компании могут ждать массовые сокращения, предупреждала ГК «Везет».