Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги

С предстоящими кадровыми изменениями в Правительстве России его главой впервые станет ИТ-шник — руководитель ФНС с апреля 2010 г. Михаил Мишустин. Именно эта структура по ряду признаков стала за последние годы ключевым игроком в сфере госинформатизации и в части создания масштабных информсистем. CNews изучил трудовую биографию Мишустина и рассмотрел его ключевые ИТ-проекты.

Глава ФНС как будущий премьер

После ежегодного послания Президента России Владимира Путина Федеральному собранию 15 января 2019 г. и последовавшей за ним отставкой Правительства глава государства провел рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность премьер-министра.

Заручившись его согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму. Об этом вечером 15 января 2019 г. сообщил президентский сайт. Одобрение кандидатуры депутатами может состояться днем 16 января 2019 г.

Встретившись незадолго до голосования с фракцией «Единой России», Мишустин в числе прочих приоритетов своей работы на посту премьера назвал национальные проекты и цифровую экономику. «Без сомнения, государство должно являться цифровой платформой, которая создана для людей», — цитирует его слова «Интерфакс».

Владимир Путин (слева) получил согласие Михаила Мишустина (справа) возглавить Правительство

В вероятном становлении Мишустина в качестве второго лица в государстве для ИТ-отрасли наиболее примечательна его приверженность информационным технологиям, а также тот факт, что по ряду признаков ФНС в последние годы была ключевым игроком в сфере госинформатизации и в части создания масштабных информсистем.

Считается, что во многом именно благодаря информатизации ФНС удалось существенно увеличить собираемость налогов в России. По итогам 2018 г. служба отчиталась о максимальном приросте налоговых поступлений за последние пять лет. В указанный год ФНС перечислила в консолидированный бюджет страны 21,3 трлн руб., что на 23% (на 4 трлн руб.) больше, чем годом ранее. При этом официальный рост ВВП в 2018 г. составил примерно 2%.

Мишустин является действующим членом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Трудовая биография Мишустина

По данным ФНС, руководитель ведомства Михаил Мишустин, являющийся действительным государственным советником I класса, родился 3 марта 1966 г. в Москве. В 1989 г. он окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования». В настоящий момент он инженер-системотехник, инженер-исследователь, доктор экономических наук.

Михаил Мишустин станет первым ИТ-шником во главе Правительства России

С 1989 г. по 1992 г. Мишустин учился в аспирантуре СТАНКИНа. В 1992-1995 гг. занимал должность директора тестовой лаборатории общественной некоммерческой организации «Международный компьютерный клуб», в 1995-1996 гг. — заместителя генедиректора и председателя правления этой организации.

В августе 1998 г. стал замруководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 г по март 2004 г. являлся заместителем министра России по налогам и сборам. С марта 2004 г. по декабрь 2006 г. возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости. С января 2007 г. по март 2008 г. руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 г. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank. Двумя годами позже, 6 апреля 2010 г. назначен руководителем ФНС.

Мишустин заявлен как автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

В качестве главы ФНС он в том числе организовывал работу по реформированию системы налоговых органов «на основе современных методологических подходов и ИТ». Также он координировал обеспечение комплексной защиты информации «на всех этапах технологических циклов ее создания, переноса на носитель, обработки и передачи».

ФНС при Мишустине как «конкурент» Минкомсвязи

Напомним, в конце апреля 2018 г., когда CNews подводил своеобразные итоги шестилетней работы команды Минкомсвязи во главе с Николаем Никифоровым, некоторые эксперты указали на появление новых де-факто неподконтрольных Минкомсвязи крупных государственных ИТ-игроков, главным из которых можно считать именно ФНС во главе с Мишустиным.

Редакция тогда конститровала, что за предыдущие несколько лет ФНС проделала огромную работу по строительству нескольких ЦОДов, перенеся в них ИТ-системы Минфина, Казначейства и др. Дата-центры, в частности, были созданы в подмосковной Дубне и Городце Нижегородской области. На них ФНС к тому моменту израсходовала порядка 15 млрд. руб. и намеревалась до конца 2020 г. потратить еще как минимум 4 млрд. руб. В 2016 г. за ФНС числилась 21 из 100 крупнейших ИКТ-закупок, объявленных федеральными госорганами, — на сумму в 15,62 млрд руб., в 2017 г. — 20 крупнейших ИКТ-закупок на 11,77 млрд руб., в 2018 г. — 20 крупнейших ИКТ-закупок на 12,45 млрд руб.

Становление ФНС в качестве сильного и авторитетного игрока на поле государственной информатизации в 2018 г., в частности, подтверждал Павел Хилов — руководитель Экспертного центра электронного государства и экс-начальник отдела региональных программ и проектов Минкомсвязи в составе команды Игоря Щеголева. В его понимании это произошло не столько за счет большого бюджета на ИТ, сколько за счет того, что ФНС посредством внедрения и использования ИТ в своей деятельности приносит государству конкретные деньги, которые исчисляются сотнями миллиардов рублей, тем самым показывая свою эффективность.

«За счет этого ФНС без оглядки на Минкомсвязи и сайт госуслуг может себе позволить развивать собственную инфраструктуру (те же ЦОДы), развивать собственные интерфейсы с гражданами и организациями (личные кабинеты на сайте ФНС), которые пользуются реальным спросом и т. д. — говорил Хилов. — Более того, ФНС расширяет поле своей деятельности, взяв фактически под свой контроль создание единой системы ЗАГС, маркировку и отслеживание товаров, внедрение контрольно-кассовых машин…».

На этом фоне, как считал эксперт, Минкомсвязи было нечем хвастаться, так как особенных количественных результатов у министерства практически не было. «Об этом можно судить по тому же порталу госуслуг, — продолжал Хилов. — Невзирая на впечатляющие величины роста зарегистрированных в ЕСИА пользователей и сотни миллионов оказанных “услуг”, при ближайшем рассмотрении оказывается, что 98% этих услуг — это предоставление информации (о налоговой и судебной задолженности, наличию штрафов ГИБДД и т. п.)».

«Можно вспомнить, что именно Мишустин был инициатором того, что системный проект развития электронного правительства, несколько лет разрабатываемый Минкомсвязи, так и не был одобрен правкомиссией по ИТ, — добавлял Хилов. — Еще можно вспомнить и то, что в ФНС передали администрирование неналоговых сборов (фонды), а Минфину подчинили ФТС и Росалкоголь».

Ключевые ИТ-проекты при Мишустине

Автоматизированная система контроля НДС

На третий год работы Мишустина в качестве главы ФНС, в 2013 г. служба начала применять первую версию автоматизированной системы контроля налога на добавленную стоимость (АСК НДС). В 2015 г. был осуществлен переход на более совершенную АСК НДС-2, а подача электронных деклараций стала в России обязательной. С 1 февраля 2018 г. ФНС приступила к тестированию АСК НДС-3.

Данная система производит анализ электронных деклараций и сверку данных компаньонов и контрагентов, что позволяет автоматически находить расхождения. Система работает с двумя видами расхождений: несовпадение суммы сделки в декларациях контрагентов и так называемый разрыв — если кто-то из контрагентов не отразил сделку в декларации, например, сдал нулевую декларацию, или вообще не сдал отчетность, или контрагента нет в ЕГРЮЛ.

АСК НДС-2 находит подозрительные данные и самостоятельно, без помощи налогового инспектора направляет запросы налогоплательщикам. После получения уведомления у налогоплательщика есть пять дней, чтобы предоставить объяснения, в противном случае ему грозит проверка или доначисление налога. АСК НДС-3 дает возможность также следить за движением средств по счетам организаций и физлиц.

По данным Счетной палаты, автоматизированное выявление расхождений в цепочке формирования НДС положительно отразилось на поступлении налога в бюджет. С начала использования АСК НДС-2 собираемость НДС показывала ежегодный рост в среднем более чем на 13% и в 2018 г. достигла 3,76 трлн руб.

Внедрение онлайн-касс в работу бизнеса

В июле 2016 г. были приняты поправки в 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» (ККТ), которые подразумевали поэтапный переход всех субъектов торговли на принципиально новую форму работы — передачу данных с ККТ в ФНС через операторов фискальных данных в режиме онлайн. Первый этап завершился 1 июля 2017 г. К этому моменту онлайн-кассы и специализированное ПО массово внедряли крупные торговые сети и все те, кто уже ранее использовал обычные кассы. В итоге, по данным ФНС, на новый порядок работы перешли около 400 тыс. торговых предприятий, которые зарегистрировали более 1,2 млн онлайн-касс.

Второй этап завершился 1 июля 2018 г. — с этого момента онлайн-кассы начали использовать владельцы вендинговых автоматов и небольшие торговые и сервисные предприятия, имеющие наемных сотрудников и работающие по патенту или с применением ЕНВД (единый налог на вмененный доход). В общей сложности на этом этапе к кассовой реформе присоединилось около 500 тыс. предприятий и было зарегистрировано еще около 1 млн онлайн-касс.

На третьем этапе — к 1 июля 2019 г. — к реформе должны были присоединиться все остальные участники рынка, по большей части микро-предприятия без наемных сотрудников и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению. Это еще около 1 млн онлайн-касс. Однако в мае 2019 г. отдельным видам индивидуальных предпринимателей Госдума предоставила двухлетнюю отсрочку на использование онлайн-касс

В ноябре 2017 г. за успешное завершение первого этапа реформы по переходу на онлайн-фискализацию ФНС получила награду CNews Awards в номинации «Современная страна. ИКТ в госсекторе».

Система обязательной маркировки товаров

В конце декабря 2017 г. Правительство России получило полномочия осуществлять маркировку различных групп товаров с целью борьбы с их нелегальным оборотом. Четыре месяца спустя, 28 апреля 2018 г. вышло распоряжение правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России. В список товаров вошли табачные изделия, обувь, духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника. Все участники оборота товаров обязаны передавать тематические сведения в информационный ресурс маркировки, оператором которого является ФНС.

При этом еще 1 февраля 2017 г. в России проводился эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов (в апреле 2018 г. CNews писал, что он помог выявить правонарушения в сфере оборота медикаментов на сумму 500 млн руб.), а с 2016 г. маркировка в обязательном порядке наносится на изделия из меха.

«Электронное досье» на граждан России

С середины 2016 г. под патронатом ФНС создавалась федеральная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния» (ЕГР ЗАГС), которая официально заработала 1 октября 2018 г.

Именно на основе этой системы в нашей стране через несколько лет планируется создать федеральный электронный регистр полных сведений обо всем населении страны — своеобразное «электронное досье».

В момент запуска ЕГР ЗАГС должен был ознаменовать появление единой для сотрудников порядка 6,4 тыс. ЗАГСов облачной среды, в которой будут выполняться все действия по регистрации актов гражданского состояния (рождение, заключение и расторжение брака, усыновление, установление отцовства, перемена имени и смерть, выдача повторных свидетельств, справок и пр.), используя при этом централизованную систему хранения данных. В ней будут содержаться все тематические акты с 1926 г.

Развитие налоговой АИС

В настоящее время ФНС развивает свою автоматизированную информационную систему АИС «Налог-3». Она представляет собой систему, обеспечивающую автоматизацию всей деятельности ФНС, в том числе прием, обработку, предоставление данных и анализ информации, формирование информационных ресурсов налоговых органов, статистических данных, сведений, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере полномочий ведомства и предоставления информации внешним потребителям.

ФНС были проведены мероприятия по созданию централизованной ИТ-инфраструктуры АИС «Налог-3», выполнены работы по разработке и внедрению в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения функционального блока № 1 (регистрация и учет налогоплательщиков) и функционального блока № 2 (имущественные налоги физических лиц), работы по реализации и подготовке к внедрению прикладного ПО функционального блока №3 (функции налогового администрирования юрлиц и индивидуальных предпринимателей). Были выполнены работы по миграции централизованных компонент и баз данных транзакционного и аналитического сегментов АИС «Налог-3» в систему ЦОДов.

Основной площадкой для функционирования централизованных компонентов АИС «Налог-3» выступает федеральный ЦОД ФНС в подмосковной Дубне.