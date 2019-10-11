«Яндекс.такси» испугалось покупать одного из главных конкурентов — такси «Везет»

Замена ходатайства

Сервис «Яндекс.такси» отозвал ходатайство на покупку активов своего конкурента — группы компаний «Везет». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая должна была вынести решение по упомянутому ходатайству до 11 октября 2019 г.

«Решение ФАС не было принято в связи с тем, что компания “Яндекс” отозвала свое ходатайство», — указали в пресс-службе регулятора.

При этом, как уточнили CNews представители «Яндекс.такси», взамен отозванного ходатайства сервис уже успел 10 октября подать новое. «Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности ГК “Везет”, в частности, сервис заказа грузоперевозок “Везет добро”, — пояснили собеседники редакции. — Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию».

История вопроса

Объявление о покупке «Везет» «Яндекс.такси» сделал в июле 2019 г., когда и было подано первое ходатайство в ФАС. По условиям сделки, «Яндекс.такси» должен был выкупить софт и колл-центры «Везет». До конца 2019 г. нынешние акционеры «Везет» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.такси» и до $71,5 млн при условии успешного достижения KPI.

«Яндекс.такси» меняет параметры сделки по покупке «Везет»

После закрытия этой сделки «Яндексу» бы принадлежало 56,2% «Яндекс.такси», у Uber было бы 35%, еще 5,3% — у сотрудников компании в рамках программы поощрения.

В течение трех лет «Яндекс.такси» планировал вложить около 8 млрд руб. в развитие такси в регионах. Из них примерно 4 млрд руб. должны были пойти на внедрение технологий, обеспечивающих безопасность поездок, а остальное — на поддержку местных таксопарков и водителей. При этом планировалось, что водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на единую технологическую платформу «Яндекс.такси».

Возможные ограничения со стороны ФАС

В то же время, еще 11 сентября 2019 г. с резкими возражениями против описываемой сделки в ФАС обратился сервис заказа такси Gett. Как сообщал «Коммерсант», с точки зрения Gett, сделка усилит доминирование «Яндекс.такси» на рынке, позволив компании наращивать стоимость поездок и снижать доходы водителей.

Неделю спустя, 18 сентября 2019 г. появилась информация о том, что ФАС не исключает, что решение по сделке может быть разным в зависимости от региона. Если ведомство выявит нарушение конкуренции, то «Везет» может получить от него предписание продать часть бизнеса не «Яндексу», а его конкурентам. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

«Речь идет о том, что есть достаточно большие, но при этом четко очерченные границы нескольких рынков на территории России, там ситуация будет разная при этом слиянии, — цитирует его слова “Интерфакс». — Вполне возможно, что по отдельным округам они (данные) будут разными. Тогда, если они будут разными, мы заставим в тех округах, где будут нарушения конкуренции, этот бизнес продать не “Яндексу”, а другому их конкуренту».

Артемьев тогда же подчеркнул, что эти данные служба собирается получить до конца сентября 2019 г. «Посмотрим, какие будут цифры», — сказал он.

Несколько фактов о «Яндекс.такси» и «Везет»

Группа компаний «Везет» была образована в 2017 г. в результате объединения активов «Сатурн» и Rutaxi. Сейчас группа управляет сервисами заказа такси «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Они доступны в 123 городах России. Сделка по объединению была реализована при поддержке UFG Private Equity, инвестировавшего в проект около $100 млн. В декабре 2017 г. в группу «Везет» инвестировал фонд Almaz Capital. Летом 2018 г. Mail.ru Group предоставила группе заем с правом конвертировать его в долю в бизнесе.

Что касается «Яндекс.такси», то в феврале 2018 г. он объединил с Uber бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Стороны тогда оценили совместный бизнес более чем в $3,8 млрд. Как указывает «Интерфакс», в материалах «Яндекса» сообщалось, что доля интернет-компании в совместном-предприятии составляет 61%, у Uber — 37,96%, еще 1,04% — у сотрудников.

Объединенная компания «Яндекс.такси» и Uber — MLU B.V. — управляет сервисом онлайн-заказа поездок под брендами «Яндекс.такси», Uber и Yango.