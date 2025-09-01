Получите все материалы CNews по ключевому слову
Марков Илья
УПОМИНАНИЯ
|01.09.2025
|«МТС Линк» запускает собственный сервис для планирования и контроля выполнения задач 1
|19.10.2022
|«СКБ Контур» и Управление культуры Администрации города Екатеринбурга договорились о сотрудничестве 1
Марков Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 478 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30978 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381024, в очереди разбора - 737049.
Создано именных указателей - 181858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.