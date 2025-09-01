«МТС Линк» запускает собственный сервис для планирования и контроля выполнения задач

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представляет новое решение для планирования и контроля выполнения задач — таск-трекер «Задачи». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Таск-трекер встроен в унифицированную платформу «МТС Линк», которая объединяет решения для деловых онлайн-коммуникаций: корпоративный мессенджер, сервисы для проведения онлайн-встреч и вебинаров, создания досок и форм. Пользователи могут создавать новые задачи прямо из сообщений в корпоративном мессенджере или отдельно во вкладке «Задачи» в интерфейсе платформы.

Сегодня сервис позволяет формировать список задач, устанавливать для них сроки выполнения и фиксировать прогресс. Также доступен поиск задач по ключевым словам. Если задача создана на основании сообщения из мессенджера, то пользователь может одним кликом перейти от нее к исходному обсуждению — например, чтобы вспомнить контекст.

Функциональность сервиса будет дополняться. Разработчики планируют добавить возможность назначать задачи другим исполнителям, создавать канбан-доски и управлять крупными проектами. Также решение будет интегрировано с ИИ-помощником «МТС Линк».

Сервис «Задачи» находится в стадии тестирования, его подключение возможно по запросу в техническую поддержку «МТС Линк».

«Если в 2023 г. мы перешли от разработки сервисов для онлайн-обучения к созданию комплексного решения для деловых коммуникаций, то сегодня мы сфокусированы также на инструментах для совместной работы. Сервисы «Доски» и «Формы» уже стали неотъемлемой частью нашей платформы, и запуск таск-трекера стал логичным продолжением ее развития. Теперь у наших пользователей нет необходимости вести списки дел в заметках или сторонних сервисах. В планах — интеграция с искусственным интеллектом, которая позволит управлять задачами еще эффективнее. Уже сегодня «МТС Линк» избавляет от необходимости поддерживать «зоопарк решений» — все, что нужно для бизнес-коммуникаций и коллаборации в командах, доступно в едином интерфейсе», — отметил менеджер по продукту Задачи от «МТС Линк» Илья Марков.