ЮУТПП внедрила электронный архив «Этлас»

Союз «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» совершенствует свою работу и внедряет современные методы ведения делопроизводства. Теперь вместо объёмного и громоздкого бумажного архива в Союзе используют электронный архив «Этлас». Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлал-софт».

Совместно с органами исполнительными и законодательной власти Челябинской области ЮУТПП решает ключевые задачи социально-экономического развития региона, в том числе в законодательном и законоприменительном процессах, участвует в разработке и реализации большинства областных и муниципальных программ.

В своей деятельности союз тесно взаимодействует не только с входящими в него организациями, но и с большим количеством партнеров и контрагентов. Работа союза сопровождается огромным количеством входящей и исходящей корреспонденции и других документов, в том числе электронных. Вот почему для более эффективной работы с документами руководство ЮУТПП приняло решение поэтапно внедрять электронный документооборот и начать с реорганизации ведения архивного дела.

С этой целью «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» приобрела лицензию на использование электронного архива «Этлас» версии 7.0, дополнив его сервером контроля за функционированием системы. Поскольку юридически значимый электронный документооборот предполагает подписание документов квалифицированной электронной цифровой подписью (ЭЦП), система электронного архива была дополнена соответствующим модулем.

Установку и развёртывание архива специалисты ЮУТПП выполнили своими силами: инсталлировали программное обеспечение архива на сервер; настроили систему под свои нужды; сформировали справочники и классификаторы системы; настроили для сотрудников и групп сотрудников уровни доступа; подключили дополнительные модули.

Со стороны «Этлас-софт» потребовались минимальные пояснения, которые были даны дистанционно.

Электронный архив «Этлас» — целиком отечественная разработка. Руководство ЮУТПП рассчитывает, что современные инструменты работы с электронными документами позволят союзу оставаться в числе наиболее эффективных организаций не только в Челябинской области, но и в Российской Федерации в целом.