«СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата заключили два соглашения о сотрудничестве

Подписание состоялось 12 июля 2023 г. Компании договорились работать над развитием предпринимательства и помогать выходу бизнес-сообщества Свердловской области на международные рынки. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

«СКБ Контур» и Уральская торгово-промышленная палата договорились о стратегическом партнерстве по двум направлениям. Первый вектор сотрудничества подразумевает поддержку и развитие предпринимателей Свердловской области. В рамках этого направления стороны будут обмениваться опытом и знаниями, а также участвовать в совместных мероприятиях, посвященных цифровым технологиям.

Второе направление сотрудничества — развитие международных торгово-экономических отношений. Стороны договорились работать над повышением привлекательности Свердловской области в сфере внешнеэкономических связей, организовывать бизнес-миссии в дружественные государства, исследовать зарубежные рынки.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Наши совместные усилия по реализации проектов в области цифровых технологий и экспертной оценке будут способствовать развитию бизнес-сообщества в регионе. А сотрудничество в сфере международной торговли и внешнеэкономических связей Свердловской области — продвижению региона на зарубежных рынках».

Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты: «Уральская ТПП всегда поддерживает любое предложение о партнерстве, которое усиливает наши компетенции. Уверен, синергия наших знаний и практик поможет еще более эффективно осуществлять совместную деятельность, направленную на поддержку и развитие предпринимательства Свердловской области».

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Уральская торгово-промышленная палата — бизнес-объединение в Свердловской области. Его членами являются более 900 организаций Екатеринбурга и Свердловской области.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.