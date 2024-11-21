ГК «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации

Группа компаний «Базовые Решения» стала членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП). Об этом CNews сообщили представители ГК «Базовые Решения».

Решение об этом было принято 24 октября 2024 г. на очередном заседании Правления Палаты под руководством президента ТПП России Сергея Катырина.

ТПП России — негосударственная некоммерческая организация, представляющая интересы малого, среднего и крупного бизнеса во всех сферах предпринимательства. Одно из направлений работы организации — формирование и поддержка честного и конкурентного рынка радиоэлектронной продукции. ГК «Базовые Решения» плотно взаимодействует с региональными торгово-промышленными палатами в течение ряда лет. Решение о вступлении в ТПП федерального уровня отражает рост бизнеса компании и ее стремление к дальнейшему развитию.

Андрей Сергеев, генеральный директор группы компаний «Базовые Решения»: «Членство в ТПП Российской Федерации — это не только подтверждение деловой репутации группы компаний, но и возможность через взаимодействие с органами власти, обсуждение законодательных инициатив, участие в мероприятиях и обмен опытом вносить свой вклад в решение масштабной задачи обеспечения технологического суверенитета государства и предоставления российским компаниям возможности развития и защиты своих корпоративных информационных инфраструктур с применением современных и надежных решений».