Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Россия УФО ХМАО-Югра Белоярский

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский


13.01.2025 «Ростелеком» увеличил оптическую сеть на Ямале на 150 километров 1
03.07.2024 «Ростелеком» на Ямале обеспечил инфраструктурой почти 2000 квартир в многоэтажках Арктического региона 1
29.02.2024 «МегаФон» улучшил сигнал на границе Европы и Азии 1
05.02.2024 К жителям Белого Яра впервые пришел гигабит от МТС 1
05.10.2023 На Ямале стало меньше абонентов, использующих кнопочные телефоны 1
07.08.2023 «Ростелеком» увеличил скорость интернета в труднодоступном поселении Ямала 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
05.07.2022 В Югре появились новые ИТ-стойбища 1
30.12.2021 «Почта России» и правительство Югры договорились вместе развивать беспилотную доставку 1
09.04.2021 Доступное «цифровое» образование в Югре 1
02.02.2021 Интернет приходит на стойбища Югры 2
10.08.2020 В Югре реализуется проект «IT-стойбище» 2
23.07.2020 «Ростелеком» обеспечит скоростным интернетом еще 113 социально значимых объектов ХМАО-Югры 1
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства 1
09.03.2017 «Ростелеком» расширит доступность интернета на Ямале 2
17.01.2017 «Ростелеком» подытожил развитие телеком-инфраструктуры в ХМАО-Югре в 2016 году 3
07.12.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету еще 19 населенных пунктов Свердловской области 1
21.11.2016 «Ростелеком» обеспечил доступом в интернет свыше 26 тысяч жителей сел и поселков Среднего Урала 2
10.11.2016 «Ростелеком» обеспечил возможностью подключения к «оптике» 7 тысяч белоярских семей 4
02.08.2016 «Ростелеком» укрепил магистраль федерального значения «Екатеринбург – Тюмень» 1
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры 1
06.06.2016 «Ростелеком» ускорил интернет для жителей 18 малых населенных пунктов Югры 2
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
29.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Урале превысила 14 тыс. км 1
11.02.2016 «МегаФон» обеспечит Западно-Сибирский банк Сбербанка защищённой VPN-сетью 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 1
13.01.2015 Радиолокаторы нового поколения от «ОПК» получили десятки российских аэродромов 1
14.05.2014 Цифровое телевидение МТС пришло в новые города Югры 1
17.03.2008 «Мотив» увеличил присутствие в Свердловской области 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 1
18.09.2006 "Телрос" займётся очисткой сточных вод в ХМАО 1
16.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": в ХМАО откроют школьный электронный университет 3
18.10.2004 "Югра-Телеком" запустила спутниковую сеть связи 1
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1
04.11.1999 Эксперты Министерства Энергетики США утверждают, что российские ядерные объекты не подвержены проблеме 2000 года 1

Публикаций - 36, упоминаний - 48

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9700 15
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 5
МегаФон 8805 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 4
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростех - Радиозавод 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 61 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 153 1
Syrus Systems - Сайрус Системс Инжиниринг 20 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 1
Росатом - Наука и инновации АО - Луч НИИ НПО ФГУП - Луч НИИ Научно-производственное объединение 12 1
Цифра ГК 2426 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
Samsung Electronics 10254 1
Philips 2053 1
Xiaomi 1732 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 1
TeXet 55 1
itel 31 1
Телрос 36 1
Почта России ПАО 2112 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 157 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 356 1
LEGO 244 1
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Росатом - Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова - БАЭС - атомная электростанция 40 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
БХК - Богдановичский хлебокомбинат 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Слобода 25 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 17
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 14
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 13
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 10
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1454 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 3
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
УУС - Универсальные услуги связи 323 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7090 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 2
Аналоговые технологии 2769 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Google Android 13994 1
Apple - App Store 2890 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Apple Локатор 80 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Ростех - Росэлектроника - ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 6 1
МТС ВОЛС 18 1
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 93 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации - ЕС ОрВД - АУВД - автоматизированное управление воздушным движением 41 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Samsung Galaxy 955 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Unify OpenStage 6 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 25 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 663 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 1
Лукошков Дмитрий 43 3
Макаров Вадим 28 3
Щелгачев Дмитрий 27 3
Забозлаев Алексей 5 2
Пяк Василий 2 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Осеевский Михаил 315 1
Ципорин Павел 102 1
Калинин Александр 154 1
Рукавишников Алексей 2 1
Торгашин Юрий 5 1
Комарова Наталья 15 1
Иванов Евгений 42 1
Никитин Евгений 14 1
Третьяк Константин 34 1
Колпаков Антон 57 1
Бретцер-Портнова Ирина 9 1
Фролов Сергей 34 1
Сергушев Сергей 10 1
Симайченков Сергей 9 1
Катырин Сергей 13 1
Каменсков Михаил 6 1
Кобылкин Дмитрий 6 1
Маненков Сергей 1 1
Радченко Елена 3 1
Пфлаумер Евгений 20 1
Рудакова Эльвира 7 1
Бокова Ирина 2 1
Рязанов Андрей 1 1
Каюкова Светлана 1 1
Мелихов Дмитрий 38 1
Белов Андрей 47 1
Женихов Алексей 36 1
Чалик Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 21
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 18
Россия - УФО - Свердловская область 1492 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 64 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганск 95 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 8
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 845 8
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 8
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 7
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 214 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 45 6
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 153 5
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 5
Россия - Средний Урал 78 5
Россия - УФО - Свердловская область - Сухой Лог 13 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 22 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 4
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 150 4
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 3
Россия - УФО - ЯНАО - Пуровский район - Тарко-Сале 33 3
Россия - УФО - ЯНАО - Губкинский 35 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 41 3
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 2
Финляндия - Финляндская Республика 3603 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 2
Бразилия - Федеративная Республика 2361 2
Россия - УФО - Тюменская область 1141 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 2
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 2
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 39 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 56 2
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 36 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9926 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 3
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1061 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 676 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1721 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Частный сектор 138 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Английский язык 6634 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 10 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
ЮГУ - Югорский школьный электронный университет 1 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 3 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 9 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще