Россия УФО ХМАО-Югра Белоярский
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукошков Дмитрий 43 3
|Макаров Вадим 28 3
|Щелгачев Дмитрий 27 3
|Забозлаев Алексей 5 2
|Пяк Василий 2 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Ципорин Павел 102 1
|Калинин Александр 154 1
|Рукавишников Алексей 2 1
|Торгашин Юрий 5 1
|Комарова Наталья 15 1
|Иванов Евгений 42 1
|Никитин Евгений 14 1
|Третьяк Константин 34 1
|Колпаков Антон 57 1
|Бретцер-Портнова Ирина 9 1
|Фролов Сергей 34 1
|Сергушев Сергей 10 1
|Симайченков Сергей 9 1
|Катырин Сергей 13 1
|Каменсков Михаил 6 1
|Кобылкин Дмитрий 6 1
|Маненков Сергей 1 1
|Радченко Елена 3 1
|Пфлаумер Евгений 20 1
|Рудакова Эльвира 7 1
|Бокова Ирина 2 1
|Рязанов Андрей 1 1
|Каюкова Светлана 1 1
|Мелихов Дмитрий 38 1
|Белов Андрей 47 1
|Женихов Алексей 36 1
|Чалик Игорь 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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