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МТС расширила доступ к LTE на региональных дорогах Югры

МТС реализовала проект по модернизации сети LTE на региональных автомобильных дорогах в Ханты-Мансийском автономном округе. Благодаря установке нового оборудования с высокой проникающей способностью радиосигнала увеличена зона покрытия на ключевых участках трасс вблизи городов и поселков.

Покрытие LTE улучшили в районе самого северного города Югры – Белоярском, в котором проживает около 20 тыс. жителей. Также расширение сети проведено вдоль региональных дорог в населенных пунктах Сургутского, Нижневартовского и Октябрьского района – Лянторе, Федоровском, Унъюгане и Новоаганске. Обновленное качество связи позволит местным жителям, водителям грузовых и легковых автомобилей с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, видеосвязью и мессенджерами.

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«Мы завершили стратегически-важный проект по рефармингу на ключевых трассах Ханты-Мансийского автономного округа. Связь в условиях Севера – один из главных факторов безопасной поездки, особенно зимой в период низких температур. Имея доступ к голосовой связи и мобильному интернету, автомобилисты могут без труда вызвать техпомощь или эвакуатор. Дополнительные частоты позволили не только расширить покрытие LTE на инфраструктурных объектах вдоль дорог – на комплексах сервиса, автозаправках, промышленных участках, но и открыть новые возможности для бизнеса - внедрения онлайн-оплат, установки камер видеонаблюдения и умных датчиков контроля», – сказал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.

Ранее МТС улучшила LTE-покрытие на автотрассах Р-404 Ханты-Мансийск-Тюмень и «Северный широтный коридор» в Югре.

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